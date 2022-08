Na 14 jaar (!) is de Dodge Challenger eindelijk als cabrio te bestellen

De Dodge Challenger kwam 14 jaar geleden op de markt en verkoopt in de Verenigde Staten nog steeds uitstekend. Binnenkort gaat de retro-fantastische muscle car echter uit productie. En dat heeft Dodge doen besluiten de Challenger eindelijk als cabrio te gaan leveren. Al schuilt er een flinke adder onder het gras ...

Dodge heeft een probleem. Hetzelfde probleem dat alle voormalige Fiat Chrysler-merken hebben. Er is de afgelopen jaren nooit geïnvesteerd in nieuwe modellen, waardoor het huidige leveringsprogramma sterk is uitgedund en bovendien stokoud is. Neem de Dodge Charger, een full-size sedan, zoals de Amerikanen dat noemen. Het model is al 16 jaar op de markt! Iets 'jonger' zijn de Challenger (14 jaar) en Durango (11 jaar).

Productie Dodge Challenger bijna ten einde

Maar goed, nu Stellantis de scepter zwaait in Auburn Hills, Michigan, gaat er wat veranderen. Er komen nieuwe modellen aan, al is nog niet duidelijk welke. Dodge stopt in ieder geval tussen nu en 2024 met de productie van de Charger en Challenger. Dus is het de beurt aan een aantal afscheidsedities, waaronder opeens, als een duveltje uit een doosje, een cabrio-optie voor de Challenger.

Dodge Challenger Convertible eindelijk af fabriek

De Dodge Challenger Convertible is gewoon via dealers te bestellen, maar wordt niet door de fabriek gebouwd. Voor 25.999 dollar bovenop de stickerprijs stuurt Dodge jouw auto direct na assemblage naar Drop Top Customs. Daar wordt hij ontdaan van zijn dak. De fabrieksgarantie blijft gelden op alle delen die niet zijn aangepast. Op de cabrio-componenten krijg je 3 jaar of 58.000 kilometer garantie.