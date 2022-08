Waarom Ralph Nader de Chevrolet Corvair onterecht kapotmaakte

Ralph Nader noemt de Full Self-Driving Beta-optie van Tesla onverantwoord en gevaarlijk. Maar wie is Ralph Nader? En waarom zouden we naar een 88-jarige man moeten luisteren? In de jaren zestig maakte hij immers onterecht de Chevrolet Corvair kapot met zijn boek Unsafe at Any Speed. Althans, dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uit 1972.

Ralph Nader (1934) vocht voor consumentenrechten en probeerde diverse keren president van de Verenigde Staten te worden. In 1965 bracht hij een boek uit, Unsafe at Any Speed, waarin hij Amerikaanse autofabrikanten ervan beschuldigde te nonchalant om te gaan met inzittendenveiligheid. Sterker nog, de Grote Drie werkten innovaties op dat gebied zelfs actief tegen. Waarom? Omdat veiligheid geld kost en Chrysler, Ford en General Motors alleen maar aan winst dachten.

Ralph Nader pleitte voor veiligheidseisen aan auto's

Nader pleitte terecht voor veiligheidseisen die door de Amerikaanse overheid moesten worden opgelegd. Unsafe at Any Speed heeft veel goeds gebracht. Naar aanleiding van de bestseller werd in 1966 de United States Department of Transportation en de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) opgericht. Hebben de Amerikaanse fabrikanten er iets van geleerd? Nee! In de jaren negentig probeerden ze uit alle macht de airbagplicht van tafel te krijgen. Tevergeefs.

Unsafe at Any Speed over de Chevrolet Corvair

De meeste mensen zullen Unsafe at Any Speed van iets anders kennen. Het boek was voor de Chevrolet Corvair wat Youp van 't Hek voor Buckler-bier was. Nader wijdde een hoofdstuk aan de neiging tot overstuur van de Corvair, die zijn motor achterin had. In snel genomen bochten veranderde het camber van het binnenste achterwiel zo erg dat het contactoppervlak met de weg te klein werd om grip te houden. GM-technici wisten dit en stelden een stabilisatorstang voor. Het bestuur weigerde.

Corvair was niet gevaarlijker dan concurrenten

De reputatie van de Corvair was aan gort. In 1965 verkocht Chevrolet nog 220.000 stuks, drie jaar later was dat gekelderd naar 14.000. En ja, de Corvair kon op de limiet gevaarlijk zijn, maar zeker niet gevaarlijker dan de concurrentie. Uit een onderzoek van de NHTSA bleek in 1972 dat de Corvair in snelle bochten niet meer grip verloor dan de Ford Falcon, Plymouth Valliant, Renault Dauphine en Volkswagen Kever. Porsche en Mercedes gebruikten ook dezelfde soort achterwielophanging.

General Motors probeerde Nader kapot te maken

Zeggen we daarmee dat het weggedrag van die modellen prima is? Nee. En het is terecht dat Ralph Nader het onderwerp aansneed in Unsafe at Any Speed. Maar misschien had hij in zijn boek ook andere auto's dan de Corvair kunnen meenemen. General Motors reageerde in ieder geval als door een wesp gestoken. Het concern huurde privédetectives in om 'dirt' op te graven over Nader en stuurde prostituees op hem af om hem te verleiden tot een slippertje. Het werkte allemaal niet.