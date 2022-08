Deze gloednieuwe elektrische auto van Lada is al 16 jaar oud

Zelfs het Russische merk Lada - toch geen voorloper in de auto-industrie - komt met een volledig elektrische auto. Deze Lada e-Largus is officieel nog een prototype, maar hij gaat in de komende twee jaar wel degelijk in productie (als dat lukt in het door sancties getroffen Rusland). Bij het zien van het model ging bij ons gelijk een lampje branden. Waar kennen wij deze auto toch van?

Jullie zullen het ook hebben gezien: hier staat gewoon een oude Dacia Logan MCW uit 2006. Het platform waarop de auto staat is zelfs nóg ouder, want dat debuteerde in 2004 op de originele Dacia Logan. Wat de specs zijn van de Lada e-Largus is nog niet bekend. Eigenlijk weten we alleen dat hij via een CCS-poort kan snelladen en dat zijn batterij onder het inzittendencompartiment ligt. Van het bereik verwachten we niet veel, aangezien de e-Largus op een ouder brandstofplatform staat en vast niet de nieuwste techniek van voormalig moederbedrijf Renault aan boord heeft.

Renault heeft recent afstand gedaan van zijn meerderheidsbelang in Lada

Voormalig moederbedrijf, inderdaad, want Renault heeft recent zijn meerderheidsbelang in Lada voor 1,5 eurocent per aandeel verkocht aan de Russische staat. De Franse autogigant stond onder grote druk van de eigen overheid en de publieke opinie om afstand te nemen van Lada. Dit naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Er werd in diverse Europese landen zelfs aangestuurd op een boycot van Renault, dat met Avtovaz - zoals de onderneming achter Lada officieel heet - een groot deel van zijn nettowinst ziet verdampen. De Russische tak was verantwoordelijk voor 15 procent ervan.