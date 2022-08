Chevrolet gaat Ford Mustang Mach-E te lijf met elektrische Corvette-suv

Ford plakte de Mustang-naam op een elektrische suv en dat heeft goed uitgepakt, ziet ook Chevrolet. Daarom breidt de Amerikaanse autoreus zijn Corvette-reeks met twee modellen die niks met de aloude sportwagen te maken hebben: een elektrische concurrent van de Ford Mustang Mach-E en een stekkersedan die het de Porsche Taycan lastig moet maken.

Van de huidige Chevrolet Corvette komt geen volledig elektrische versie, maar wel een hybridevariant, die we al een aantal keren hebben gespot. De eerste Corvette met een stekker krijgen we pas in 2025 te zien, aldus Automotive News. Dat wordt een grote sportsedan die zijn pijlen richt op de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan. Pas na 2025 is het de beurt aan een Corvette-suv, die waarschijnlijk een deel van zijn techniek deelt met de Cadillac Celestiq.

Aankomende Chevrolet Corvette E-Ray met hybride-V8

Om terug te komen op de hybride-Corvette: die gaat waarschijnlijk E-Ray heten. Er is nog weinig bekend over de aandrijflijn. Er gaan geruchten dat hij de 6,2-liter V8 van de Corvette Stingray heeft, aangevuld met één elektromotor op de vooras. Qua vermogen zit de E-Ray naar verluidt boven de Stingray (500 pk) en de Z06 (600 pk), met maximaal 650 pk aan beschikbare kracht.