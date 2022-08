Deze McLaren F1 is uniek, zegt het veilinghuis. De reden is een beetje lachwekkend

Laten we vooropstellen, een McLaren F1 is altijd bijzonder. Er zijn maar 106 exemplaren gebouwd en die leveren op veilingen steevast tientallen miljoenen op. Maar deze zilverkleurige F1 is uniek, aldus veilinghuis RM Sotheby's. De reden daarvoor is een beetje lachwekkend.

Moeten we de McLaren F1 nog introduceren? Vooruit, even kort dan. Hij is gebouwd van 1992 tot en met 1998, werd aangedreven door een BMW-V12 met 627 pk en was twaalf jaar lang de snelste productieauto ter wereld, met een topsnelheid van 386 km/h. De F1 sprak tot de verbeelding, niet alleen vanwege zijn centrale zitpositie voor de bestuurder (met ruimte voor twee passagiers er schuin achter) en het gebruik van echt goud als hitteschild, maar ook door zijn Le Mans-winst in 1995.

McLaren F1 geveild voor 20,5 miljoen dollar

Er wordt niet vaak een McLaren F1 geveild, maar als het gebeurt, dan sneuvelen er records. Vorig jaar augustus werd een bruine auto met een extreem lage kilometerstand afgehamerd op 20,5 miljoen dollar. Voor de zilverkleurige McLaren die deze maand in de verkoop gaat, geeft RM Sotheby's geen schatting op, maar dat-ie richting de 20 miljoen gaat, is bijna zeker. Want volgens het veilinghuis is er iets unieks aan deze F1.

Eén ding is uniek aan deze F1: de koplampen

Verzamelaars zijn soms een beetje gek. Dan willen ze per se dat Star Wars-poppetje hebben met een afwijkende kleur of een klein productiefoutje. Hetzelfde geldt kennelijk voor steenrijke autoverzamelaars, want er is slechts één ding 'uniek' aan deze McLaren: de koplampen. Als je goed kijkt, zie je dat ze platter zijn dan op een 'gewone' F1, die per lichtunit twee grote ronde lampen heeft.

Wat heeft een BMW Z1 hiermee te maken?

De lichtopbrengst ervan is slecht. McLaren loste dat later op door betere lampen in de standaard lichtunits te gebruiken, maar deed in eerste instantie een poging om het euvel op een andere manier te verhelpen. Deze F1 - productienummer 59 - is de enige die is uitgerust met plattere koplampbehuizingen, waarin de lichten van de BMW Z1 zijn gemonteerd. En daar worden collectioneurs zo opgewonden van dat ze hun portemonnees nóg verder opentrekken, hoopt RM Sotheby's.