Waarom de vraag naar deze bejaarde Toyota Land Cruiser is ontploft

Toyota schrijft tijdelijk geen orders voor de Land Cruiser 70. De Japanse fabrikant kan de vraag naar de veertig jaar oude terreinwagen niet aan en probeert naarstig om de wachtlijsten terug te dringen.

In Europa kun je de Toyota Land Cruiser 70 al een tijd niet meer kopen. Het model voldoet niet aan de strenge emissie-eisen die we hier hebben. Maar in onder meer Afrika en Australië breekt de vraag alle records. Toyota kampt met ellenlange wachtlijsten voor de Land Cruiser 70, van enkele jaren zelfs. Om die enigszins te kunnen inlopen, zet het merk een tijdelijke stop op nieuwe orders.

Land Cruiser 70 extreem winstgevend voor Toyota

Het lukt Toyota momenteel niet om genoeg Land Cruiser 70's te maken, zo meldt het bedrijf aan Carexpert.com. De reden is, uiteraard, aanhoudende tekorten aan computerchips en andere auto-onderdelen. Dat is dubbele pech voor Toyota, want de Land Cruiser 70 - die in 1984 werd geïntroduceerd - is een van de meest winstgevende modellen van het concern.

Lange wachtlijst van tussen de drie en vier jaar

Een Australische Toyota-dealer heeft aan klanten laten weten dat de wachtlijst voor een Land Cruiser 70 ongeveer drie tot vier jaar is. Daarom zijn de prijzen van gebruikte exemplaren met weinig kilometers down under door het dak gegaan. Er is ook nauwelijks concurrentie voor het oude werkpaard. De originele Land Rover Defender wordt niet meer gemaakt en de aloude Mercedes G-Klasse Professional is er alleen voor overheden en defensieklanten.