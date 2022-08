Niet voor muurbloempjes! Deze regenboog-McLaren kost je ruim 2,7 miljoen euro

Alsof een Mclaren Elva nog niet opvallend genoeg is, bestelde de eerste eigenaar van dit exemplaar hem in een regenbooglak. Je zag iets dergelijks vaak in de jaren negentig op TVR's: een carrosseriekleur die van kleur verschiet als je er vanuit een andere hoek naar kijkt.

Zouden fabrikanten van supersportwagens elkaar bespioneren. Want Aston Martin, Ferrari, Lamborghini en McLaren kwamen bijna tegelijk met een model zonder voorruit en zonder dak. De Aston Martin V12 Speedster, Ferrari Monza SP1 en SP2, Lamborghini SC20 en McLaren Elva zijn zo onpraktisch als het maar kan. Toch hebben verzamelaars er miljoenen voor over.

Deze McLaren Elva is rood, oranje, geel, blauw en paars

De eerste eigenaar van deze Elva was kennelijk bang dat hij niet genoeg zou opvallen, want hij bestelde de volledig open roadster in een 'flip paint', een lak die van kleur verandert als je er vanuit een andere hoek naar kijkt. De McLaren is rood, oranje, geel, blauw en paars, allemaal tegelijk. Je moet ervan houden, maar als je dat doet, dan kun je mogelijk eens bij de bank langs gaan voor een nieuwe hypotheek.

Geschatte opbrengst: 2,5 tot 2,7 miljoen euro

Deze Elva is namelijk te koop. Hij wordt in het weekend van 20 augustus geveild door Mecum Auctions tijdens de Monterey Car Week. De 815 pk sterke McLaren is uiteraad geen koopje. Het veilinghuis verwacht dat iemand er 2,6 tot 2,75 miljoen dollar voor gaat neertellen, omgerekend zo'n 2,5 tot 2,7 miljoen euro. Kost wat, maar dan heb je ook wat: aandacht, waar je ook gaat.