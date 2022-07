Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Hyundai weer eens een pareltje lanceerde en BMW opeens 18 euro per maand wil voor stoelverwarming. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Had je ooit gedacht dat je van een Hyundai zou dromen?

Hyundai, dat was toch dat grijsgrauwe budgetmerk met gaapverwekkende modellen als de Atos en Elantra? Niet meer! Hyundai heeft zich ontpopt tot een fabrikant met lef, met name op designgebied. De elektrische Ioniq 5 en 6 herken je uit duizenden, aan hun fraaie retrofuturistische looks. En deze Hyundai N Vision 74? Daar kwijlen we nu al minuten van. Wat een prachtig ding!

+ Top - Op vakantie? In deze 7 landen ligt de prijs van een liter onder de 2 euro

Ieder nadeel heb z'n voordeel: de Nederlandse benzineprijzen zijn zo hoog dat je in bijna elk ander land lachend afrekent bij de pomp. Alleen in Griekenland (!) betaal je nog meer voor een liter benzine. In welke landen ligt de benzineprijs onder de 2 euro, behalve in Duitsland? En waar kun je goedkoop diesel tanken?



+ Top - Deze spectaculaire Hyundai Ioniq 6 N kun je straks gewoon kopen

Hyundai is lekker bezig. Eerder vandaag maakten we al kennis met de glorieuze N Vision 74 en nu krijgen we RN22e te zien. Saaie typeaanduiding voor een zeker niet saaie auto. Dit is een vooruitblik op de 585 pk sterke Hyundai Ioniq 6 N.



- Flop - BMW vraagt 18 euro in de maand voor een abonnement op verwarming

Als je een auto koopt met stoelverwarming, dan zit daar permanent stoelverwarming is. Althans, tot nu. Want in Zuid-Korea is BMW een proef gestart met het aanbieden van comfortfuncties in abonnementsvorm. Voor stoelverwarming betaal je dan omgerekend 18 euro per maand.



- Flop - Waarom je op autovakantie nu extra risico loopt op een boete

De schoolvakanties in regio Midden van Nederland is al begonnen en de regio's Noord en Zuid volgen snel. Dat betekent dat we binnenkort weer massaal richting het Zuiden trekken met de auto. Wie daarbij België doorkruist, loopt dit jaar veel meer risico op een boete dan voorheen.



- Flop - Helaas! Waarom jij deze elektrische Mini Cabrio niet mag kopen

Uitstekend idee van Mini: een elektrische cabriolet. Waarom hebben andere merken dat niet bedacht? We kunnen niet wachten totdat de Mini Cooper SE Cabrio bij ons op de markt komt! Want hij komt toch, Mini? Zeg me dat het wel zo is. Alsjeblieft ...