Deze spectaculaire Hyundai Ioniq 6 N kun je straks gewoon kopen

Hyundai is lekker bezig. Eerder vandaag maakten we al kennis met de glorieuze N Vision 74 en nu krijgen we RN22e te zien. Saaie typeaanduiding voor een zeker niet saaie auto. Dit is een vooruitblik op de 585 pk sterke Hyundai Ioniq 6 N.

De productie van de Hyundai Ioniq 6 start later dit jaar, op de krachtige N-versie moeten we nog veel langer wachten. Eerst aan de beurt is de Hyundai Ioniq 5 N, waarvan we reeds spionagefoto's voorbij hebben zien komen. Zijn aandrijflijn komt op alle punten overeen met die van de Kia EV6 GT, met twee elektromotoren, 585 pk en 740 Nm.

Hyundai Ioniq 6 N met topsnelheid van ruim 250 km/h

In deze Hyundai RN22e ligt dezelfde techniek, gekoppeld aan de reeds bekende 77,4 kWh-batterij uit de Ioniq 5. Volgens de officiële cijfers is de RN22e - en daarmee de Ioniq 6 N - meer dan 250 km/h snel. Over de sprint naar 100 km/h zegt Hyundai niks, maar als we de specificaties van de Kia EV6 GT erbij pakken, kunnen we een gokje wagen: 0 - 100 km/h in 3,5 tellen.

Elektronisch sperdifferentieel en torque vectoring

Om een zware en sterke elektrische auto als de RN22e weer tot stilstand te brengen zijn er flinke remmen nodig. En die heeft het studiemodel dan ook: schijven van 400 mm doorsnee en remklauwen met vier zuigers. Sportieve bestuurders profiteren ook van een elektronisch sperdifferentieel en torque vectoring (dat de aandrijfkrachten over de individuele wielen verdeelt).