In 2018 zagen we hem voor het eerst als studiemodel, maar nu is hij er dan echt: de Pininfarina Battista. Vernoemd naar grondlegger van de fameuze designstudio, Battista 'Pinin' Farina. Naar verluidt kost de elektrische hypercar zo'n 2 miljoen euro. Maar hé, dan heb je ook 1900 pk onder je rechtervoet.



De Pininfarina Battista wordt grotendeels met de hand gebouwd in een speciale hal van Pininfarina's designcentrum in het Italiaanse Cambiano. Dat heeft wel wat voeten in de aarde. Verdeeld over een productieperiode van 10 weken, kost het volgens Pininfarina 1340 manuren voordat een Battista afleverklaar is. Alleen het spuitproces neemt al 4 weken in beslag.



Vanafprijs Pininfarina Battista



Verder wordt de hypercar volledig met de hand gebouwd, door een vast team van 10 personen. Wanneer het casco van de auto na 1250 uur af is, kost het nog 90 uur voordat de auto volledig is afgewerkt. Geen wonder dat de vanafprijs ongeveer 2 miljoen euro (exclusief belastingen) bedraagt. Opmerkelijk is trouwens dat Oininfarina aftrapt met een speciaal actiemodel, de Battista Anniversario, die een vanafprijs van 2,6 miljoen heeft ...

Hoeveel Battista's gebouwd?



Maar dan heb je ook wat. De basis van de Battista’s wordt gevormd door een chassis met de 1900 pk en 2340 Nm sterke elektrische aandrijflijn, een accupakket in T-vorm en een monocoque van met koolstofvezel versterkte kunststof. Behalve een duizelingwekkende power, is ook exclusiviteit gegarandeerd. Pininfarina heeft beloofd dat het maximaal 150 Battista's gaat produceren.



128 miljoen



Wie dat nog niet speciaal genoeg vindt, kan de kleurstelling van het exterieur en de aankleding van het interieur naar eigen wens samenstellen. Pininfarina heeft berekend dat er 128 miljoen mogelijkheden zijn. De klantenkring van dit soort auto's kennende, verwachten wij minimaal één Battista in het parelmoer roze met een spierwit interieur van struisvogelleer.

Maar welke kleur de Pininfarina ook heeft, hij gaat in 2 seconden (!) naar 100 km/h, in 12 seconden naar 300 km/h en haalt een topsnelheid van 350 km/h. De 120-kWh batterij zou goed zijn voor een actieradius van ruim 500 kilometer.