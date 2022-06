Hoe kan het dat er na zeven jaar nog een McLaren P1 Spider komt?

De McLaren P1 werd in 2013 onthuld en vormde samen met de Porsche 918 Spider en Ferrari LaFerrari de 'holy trinity' van de autowereld, de heilige drie-eenheid. De hybride-hypercar ging al in 2015 uit productie, dus waarom komt er nu nog - zeven jaar later - een McLaren P1 Spider?

Tussen 2013 en 2015 heeft McLaren 375 P1's gebouwd en 58 P1 GTR's. Die laatste zijn 'circuitspeeltjes': racewagens die niet aan competitiereglementen voldoen, niet de openbare weg op mogen en dus alleen voor track days bedoeld zijn. Naar verluidt is inmiddels de helft van alle P1 GTR's door het Britse bedrijf Lanzante straatlegaal gemaakt, met onder meer richtingaanwijzers, een grotere stuuruitslag en honderden andere kleine aanpassingen.

McLaren P1 Spider in opdracht van een vermogende klant

De McLaren P1 LM - een andere door Lanzante ontwikkelde P1-variant - brak in 2016 het record voor straatauto's op de beroemde heuvelklim van Goodwood. Deze week is Lanzante wederom aanwezig tijdens het Goodwood Festival of Speed, ditmaal met een P1 Spider. Waarom? Simpelweg omdat een vermogende klant er een wilde hebben.

Interieurmaterialen kunnen nu tegen water en UV-licht

De zilverkleurige auto op de foto's werd ooit afgeleverd als een 'standaard' P1. Lanzante heeft het dak ervan afgehaald, onderhuidse verstevigingen aangebracht en de koellucht voor de motor en de turbo's omgeleid. Er is een cabriodakje aanwezig, maar dat moet je zelf verwijderen als de zon begint te schijnen en kan in de auto worden opgeborgen. Lanzante heeft overal aan gedacht, want het interieur is opnieuw bekleed met materialen die tegen water en UV-straling kunnen.

Twinturbo V8 achterin levert nog steeds een vermogen van 916 pk

Motorisch bleef alles bij hetzelfde. Er ligt nog steeds een 3,8-liter twinturbo V8 achterin, die met hulp van een hybridesysteem een vermogen van 916 pk produceert. De dichte versie van de P1 gaat daarmee in 2,8 seconden naar 100 km/h. Het is niet bekend of de Spider veel zwaarder is geworden. Lanzante bouwt er overigens 5 stuks van. En die zullen ongetwijfeld allemaal verkocht zijn.