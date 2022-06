Citroën Ami Buggy - Zo'n schattig 'legervoertuig' hebben we nog nooit gezien

Kijk die Citroën Ami Buggy toch eens kordaat zijn! Met zijn matte camouflagekleur, zijn gele korporaalstrepen en zijn deurtjes als dranghekken. We weten beter, maar anders zouden we denken dat hier een piepklein, elektrisch legervoertuigje staat. Maar nee, de Ami Buggy kun je straks gewoon kopen, in een zeer beperkte oplage.

De reactie van het publiek op de My Ami Buggy Concept van eind december was zo positief, dat Citroën met een versie voor de consument komt. Een beetje afgezwakt, dat wel, want de terreinbanden van het studiemodel, het reservewiel op het dak, de tralies voor de koplampen en schijnwerpers boven de voorruit hebben het productiestadium niet gehaald.

Citroën Ami Buggy zonder deuren, mét een hekwerk

Toch staat hier een kloek elektrokarretjes. De matgroene camouflagekleur geeft hem een leger-vibe, net als de gele strepen op de neus, die bij een militair de rang van korporaal zouden symboliseren. Verder is opvallend dat Citroën de deuren uit het scharnier heeft getrokken en er een soort hekwerk voor in de plaats heeft gemonteerd.

Oplage van 50 stuks, genummerde plaque op het dashboard

De Citroën Ami Buggy gaat op 21 juni in de verkoop, vooralsnog helaas alleen in Frankrijk. Er worden niet meer dan 50 stuks gemaakt. Stuk voor stuk hebben ze speciale goudkleurige wielen, een genummerde plaque op het dashboard en een open dak dat kan worden opgerold, zoals vroeger ook in de Citroën 2CV kon.

Auto Review reed al met de Citroën Ami van Opel

Aan de aandrijflijn van de Citroën Ami verandert niks. Hij is een elektrische brommobiel met een topsnelheid van 45 km/h en een bereik van zo'n 70 kilometer. Een paar weken geleden mocht Auto Review-redacteur Bart Smakman met de Opel-variant rijden: de Rocks-e. Dat hij erg enthousiast was, lees je in zijn eerste review.