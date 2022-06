'Wij bouwen NOOIT een suv!', zei McLaren stellig. Maar die principes gaan nu overboord ...

McLaren zei het echt, jaren geleden: het Engelse merk uit Woking zou alleen maar supercars en hypercars bouwen. Een suv? De suggestie alleen al deed het McLaren-hoofdkwartier sidderen van verontwaardiging. Maar ja, de kwakkelende fabrikant kan wel wat pound sterlings gebruiken. Dus komt er tóch een concurrent voor de Aston Martin DBX en Lamborghini Urus.

McLaren is er rijkelijk laat mee. Andere topfabrikanten oogsten al geruime tijd eclatante successen met hun suv-modellen: de Aston Martin DBX, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus en Rolls-Royce Cullinan. Zelfs Ferrari is overstag gegaan en komt nog dit jaar met een suv-achtige: de Purosangue.

McLaren stond op het randje van een faillissement

Bij McLaren gaat het al een tijdje niet zo goed. In coronatijd scheelde het weinig of de fabrikant was failliet geweest. Dus kijken ze in Woking met jaloezie naar het geld dat bij de concurrenten tegen de plinten klotst. Want prijzige suv's zijn een enorme hit en hebben de verkoopvolumes van Aston Martin, Bentley, Lamborghini en Rolls-Royce flink omhoog gejaagd.

Eerste suv van McLaren wordt volledig elektrisch

Dus komt McLaren in de tweede helft van dit decennium ook met een 'offroader'. Een volledig elektrische zelfs, met twee of drie elektromotoren en vierwielaandrijving. Qua prestaties zal hij vergelijkbaar zijn met de Aston Martin DBX707, de snelste suv ter wereld, die in 3,3 seconden naar 100 km/h vliegt en pas ophoudt met accelereren bij 310 km/h.

Nieuwe McLaren-CEO is de man achter de Cayenne

Opvallend is dat McLaren recent een nieuwe topman heeft aangenomen: Michael Leiters. De Duitser heeft jarenlang bij Porsche gewerkt, waar hij de ontwikkeling van de Cayenne en Macan overzag. In 2014 is hij naar Ferrari gegaan, dat op dat moment met de Purosangue begon. Toeval? Waarschijnlijk niet.