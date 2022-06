Dit is waarom deze Alfa Romeo Tonale geen driehoekige Scudetto-grille heeft

Nee, jouw ogen bedriegen je niet. De gecamoufleerde suv op deze foto's is inderdaad een Alfa Romeo Tonale. Maar waarom draagt de auto dan niet de typische driehoekgrille, de Scudetto.

De Alfa Romeo Tonale arriveert deze maand in Nederland. Hij is vooralsnog alleen leverbaar als mild hybrid met 1,5-liter motor en een vermogen van 130 of 160 pk. Een handbak kun je niet bestellen, Alfa Romeo geeft je altijd een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Op termijn komt er ook een 275 pk sterke plug-in hybride op de markt.

Alfa Romeo Tonale krijgt een Amerikaanse broer

De Tonale is de allerlaatste Alfa Romeo die nog onder de vleugels van Fiat Chrysler is ontwikkeld. Toekomstige Alfa's gaan ongetwijfeld gebruikmaken van Stellantis-techniek. Eveneens een erfenis van het Fiat Chrysler-tijdperk is de auto op deze spionagefoto's: de Dodge Hornet. Hij wordt de Amerikaanse variant van de Alfa, met eigenlijk alleen een andere voorkant om hem te onderscheiden van zijn Italiaanse broertje.

Dodge Hornet krijgt dikkere motor dan de Tonale

Hoewel, ook de Dodge Hornet is Italiaans. Hij wordt gewoon op dezelfde assemblagelijn als de Tonale in elkaar geschroefd. Waarschijnlijk gaan de Amerikanen echter wel andere motoren krijgen, want een 1.5'je is aan de andere kant van de oceaan niet genoeg, natuurlijk. Naar verluidt komt in de Hornet een 2,0-liter turbo te hangen, die is gekoppeld aan een negentraps automaat. Met de plug-in hybride-aandrijflijn van de Tonale wordt het model de eerste geëlektrificeerde Dodge ooit.