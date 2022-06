Seat-rijders kunnen geen elektrische auto betalen

De onthulling van de elektrische Cupra UrbanRebel roept vragen op. Waarom krijgen Cupra, Volkswagen en Skoda wel zo’n hippe EV in het assortiment, maar Seat niet? Volgens ontwikkelingsbaas Dr. Werner Tietz speelt geld een belangrijke rol. De spaarpot van Seat-rijders.

De toekomst van automerk Seat is onzeker. De Volkswagen-groep richt alle aandacht op zustermerk Cupra. Zo werden deze week drie nieuwe Cupra-modellen onthuld, waarvan de elektrische en betaalbare Cupra UrbanRebel het meest in het oog springt. Volkswagen en Skoda bouwen hun eigen versies op het MEB Small-platform. Seat gaat de elektrische auto's produceren, maar deelt niet in de feestvreugde. En nu weten we waarom.

Elektrificatie te duur voor Seat

Ontwikkelingsbaas Dr. Werner Tietz vertelde tegen AutoExpress: “Voor het merk Seat hebben we onlangs de Leon gelanceerd als een volledig nieuw model en we hebben laatst de Ibiza en de Arona geüpdatet.” Nu is Cupra aan de beurt: “Dus nu is het tijd voor Cupra en ook om Cupra te elektrificeren. Voorlopig is elektrificatie nog steeds een beetje duur (voor Seat), dus vinden we dat we ons nu op Cupra moeten concentreren.”

“Als we zien dat de prijzen voor componenten naar beneden gaan, dus goedkopere batterijen en goedkopere elektromotoren, dan kunnen we overwegen om het weer over Seat te hebben.”

Zijn Skoda-rijders wel rijk genoeg?

Voor nu is een volledig elektrische Seat dus te duur voor de doelgroep. Daar valt misschien iets voor te zeggen als je Seat alleen met Cupra vergelijkt, maar hoe praat je dat recht als Skoda ook in de mix zit? Skoda krijgt wel zo’n EV op Fabia-formaat. Misschien is dat te danken aan het verkoopsucces van de minimaal 43.690 euro kostende Enyaq iV. Skoda-rijders hebben bewezen goed in de slappe was te zitten.