Volkswagen Nederland én de Volkswagen-bus bestaan 75 jaar. Daarom reden er vandaag 75 Volkswagen Transporters, Samba's, Caravelles en Multivans door Nederland. Welke is de mooiste? Dat gaat een vakjury bepalen. Wij hebben onze keuze al gemaakt. Nu jij nog ...

Iedere liefhebber kent het verhaal. Ben Pon was in 1947 bij Volkswagen in Wolfsburg om over de import van de Kever te praten. Hij raakte daar geïnspireerd door een simpel transportwagentje, waarmee in de fabriek onderdelen van de ene naar de andere plek werden vervoerd. In het notitieboekje dat Pon bij zich had, schetste hij een busje met de motor achterin en de bestuurder boven de vooras. Volkswagen nam het idee over en begon met de ontwikkeling van de eerste Transporter, de Volkswagen T1.

75 jaar Volkswagen-bus gevierd met Bus tot Buzz Tour

Om te vieren dat Volkswagen Nederland 75 jaar bestaat en het 75 jaar geleden is dat Ben Pon de Transporter schetste, werd vandaag de Bus tot Buzz Tour gehouden. Volkswagen kreeg zo'n 250 aanmeldingen voor de rit en zocht er vervolgens 75 uit. Van gerestaureerde Samba-bussen tot originele Caravelles en rat look low riders, allemaal mogen ze meedoen. De T1-, T2- en T3-generatie zijn in de meerderheid, maar nieuwere modellen zijn er ook, zoals de elektrische ID. Buzz.