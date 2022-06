Autoverkopen mei 2022: waarom Lynk & Co lacht en Seat huilt

De start van Lynk & Co in Nederland mag je gerust een succes noemen. In de autoverkopen van mei 2022 staat de Lynk & Co 01 op de vijfde plek. Maar bij Seat staan de gezichten op onweer.

De negatieve verhalen van onder meer de ANWB hebben geen enkele invloed hebben op het succes van de plug-in hybride Lynk & Co 01 in Nederland. Je auto als rijdende Airbnb onderverhuren aan anderen, gaat vaker niet dan wel goed volgens de ANWB. Toch boekt het nieuwe Chinese merk, dat tot hetzelfde concern behoort als Volvo en Polestar, eclatante successen. Dit jaar werden al 2196 auto’s geregistreerd. Voor een nieuw merk is dat bijzonder knap.

Hyundai gaat goed, Cupra komt op stoom

Ook bij Hyundai gaat het crescendo, er werden ruim tweemaal zoveel auto’s verkocht als in dezelfde periode in 2021. Dat komt niet alleen door de Ioniq 5, ook de i10, Kona en Tucson doen het goed. Cupra komt ook wat op stoom, dankzij de Born.

Verliezers: Seat en Mazda

Cupra en Seat lijken wel communicerende vaten, want Seat valt juist ver terug. Vorig jaar stond de teller tot en met mei op 3632 auto’s, dit jaar op 1994. Dat is bijna een halvering. Elektrische auto’s heeft het merk niet en al na een jaar zijn de verkoopaantallen van de belangrijke Leon gezakt van 1202 naar 492.

Ook Citroën (-13 procent), Ford (-27,5 procent), Mazda (-29,3 procent), Skoda (-21,7 procent), Volkswagen (-21,9 procent) en Volvo (-23,1 procent) doen het minder goed dan in 2021.

Algemene cijfers autoverkopen mei 2022

Dat het niet zo lekker gaat met de verkopen van nieuwe auto’s in Nederland, mag genoegzaam bekend zijn. Bovendien brengen het aanhoudende chiptekort en de oorlog in Oekraïne, de merken en toeleveranciers ernstig in de problemen. Dus is het niet zo vreemd dat in mei 2022 minder auto’s verkocht zijn dan in mei 2021. In totaal gaat het om 23.507 stuks, een daling van 7,4 procent.

Bekijken we naar het volledige jaar 2022, dan zijn er 4,6 procent minder auto’s verkocht dan in 2021. In 2022 zijn 123.811 nieuwe auto’s op kenteken gezet, vorig jaar waren het er 129.825. De Peugeot 208 is de best verkochte auto van mei 2022.



Top 5 merken mei 2022:

Kia - 2412 (10,3 procent marktaandeel) Peugeot - 2135 (9,1 procent) Toyota - 1827 (7,8 procent) Volkswagen - 1709 (7,3 procent) Opel - 1372 (5,8 procent)

Top 5 modellen mei 2022: