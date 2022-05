Als deze veerboot zinkt, gaat er 200 miljoen euro aan McLaren F1's naar de kelder

De leden van het Koningshuis reizen soms in verschillende vliegtuigen naar dezelfde bestemming. Daarvoor is een wat morbide reden. Mocht een vliegtuig neerstorten, dan zijn niet gelijk alle royals in één klap weg. Daarom vinden we ook zo wonderlijk dat deze veerboot vol staat met McLaren F1's. Wat nou als het schip water maakt? Dan zinkt er 200 miljoen euro aan auto's naar de bodem.

De McLaren F1 is dertig jaar oud. Tussen 1992 en 1998 zijn er niet meer dan 106 geproduceerd, allemaal met een glorieuze BMW-V12 achterin, die 627 pk aan de achterwielen doorgeeft. De F1 was ooit de snelste productieauto ter wereld en is dat nog steeds als je kijkt naar modellen met een atmosferische motor. In 1994 reed coureur Andy Wallace op een enorme kombaan naar een top van 386 km/h.

Een McLaren F1 kost je inmiddels tientallen miljoenen

In de dertig jaar sinds zijn introductie is de McLaren F1 legendarisch geworden, met zijn centrale zitpositie, zijn hitteschild van echt goud en zijn racesuccessen op Le Mans. Wil je nu nog een F1 kopen, dan moet je klassiekerveilingen afstruinen en tientallen miljoenen op je rekening hebben. Vorig jaar en in 2019 werden er nog twee - een F1 en een F1 LM-Specification - afgehamerd op 20 miljoen dollar.

McLaren F1-tour ter ere van dertigste verjaardag

En dat maakt deze veerboot op het Garda-meer in Italië zo bijzonder. Zoals je in bovenstaande video kan zien staat het hele dek vol met McLaren F1's. Ter ere van de dertigste verjaardag is er namelijk een tour georganiseerd, waar veel F1-eigenaren aan mee doen. Grappig: de roodzwarte 'Lark'-F1 GTR die je op het dek ziet staan, was eerder dit jaar in het nieuws, toen de eigenaar per ongeluk diesel in de oude racewagen gooide en bij een tankstation strandde.