Van de allereerste elektrische Bentley word je letterlijk kostmisselijk

Niet omdat-ie er nog onappetijtelijker uitziet dan de Bentley Bentayga, maar om zijn buitenaardse sprintvermogen. Volgens topman Adrian Hallmark zal de eerste elektrische auto van Bentley in 1,5 seconden naar 100 km/h flitsen. En daar draait je maag van om, zo geeft ook Hallmark toe.

De eerste elektrische Bentley krijgt 1400 pk en gaat in anderhalve tel naar 60 mph, oftewel 97 km/h. Maar, zo verzekert Bentley-baas Adrian Hallmarkt een journalist van Automotive News Europe, sprintvermogen zal niet het belangrijkste 'selling point' van het model worden. "De hevigheid van de acceleratie is niet iets dat ons zal definiëren. Belangrijker is moeiteloos inhalen dankzij de enorme hoeveelheid koppel. Mensen hechten meer waarde aan de acceleratie van 50 km/h naar 120 km/h."

Dubbel het vermogen van een Bentley Continental GT Speed

Hallmark: "De huidige Bentley Continental GT Speed heeft zo'n 650 pk. Met ons eerste elektrische model verdubbelen we dat. Maar op een gegeven moment zit je aan de limiet wat 0-100 km/h-sprint betreft. Het probleem is dat het oncomfortabel wordt. In 2,4 seconden naar 100 km/h gaan is tien keer leuk. Daarna wordt het gewoon misselijkmakend. Wij gaan de klant daarom de keuze geven: wil je in 2,7 tellen naar 100 km/h, of toch in 1,5 seconden." Euh ... juist, Hallmark. Alsof daarvan je maag een stuk rustiger wordt.

Elektrische Bentley volgt Mulsanne op, met een prijs van 400.000 euro

Bentley begint in 2025 met de productie van zijn EV, die niet in de bestaande Continental GT-, Flying Spur- of Bentayga-modelreeksen zal vallen. Op prijsgebied vult de stekker-Bentley het gat dat is achtergelaten door het verscheiden van de Mulsanne, die begon bij ongeveer 400.000 euro. Volgens Hallmark krijgen we geen limousine te zien en zal het design wegblijven bij de typische elektrische auto-look. Wat dat ook moge betekenen ...