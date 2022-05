BMW M stond ooit voor excellente motortechniek, verfijnde stuurprecisie en een uitmuntende onderstelbalans. De BMW M3 E30 en E46, de BMW M5 E39 en de BMW M Roadster zijn legendarisch en worden ook nu nog op handen gedragen. Maar BMW M heeft zich laten gaan en is op zijn vijftigste nog slechts een dikke, zware schim van zichzelf. Kijk maar naar deze nieuwe, 650 pk sterke monster-suv: de BMW XM.

"BMW M zal met conventies blijven breken en grenzen blijven verleggen", aldus BMW M-directeur Frank van Meel. En daar is geen woord van gelogen, want de BMW XM is zowat het on-M'se model ooit: een loodzware performance-suv met een plug-in hybride-aandrijflijn en vierwielaandrijving. De XM heeft een nieuw ontwikkelde V8 aan boord, die aan een elektromotor is gekoppeld. Het systeemvermogen komt uit op 650 pk en er is 800 Nm koppel beschikbaar. Volgens BMW kan de XM zo'n 80 kilometer ver komen op batterijpower alleen.

BMW XM met bijna perfecte gewichtsverdeling en sperdifferentieel

Typische M-eigenschappen zijn het sperdifferentieel op de achteras en de bijna perfecte gewichtsverdeling van net geen 50 procent vóór en 50 procent achter. De XM is bovendien uitgerust met actieve dempers en elektromechanische rolstabilisatie. Dat betekent simpel gezegd dat de auto zichzelf in bochten aan één kant omhoog drukt om het rollen van de carrosserie tegen te gaan. Standaard is BMW's Integral Active Steering, oftewel een mee- en tegensturende achteras. Bij zo'n gigantische suv horen natuurlijk gigantische wielen. Op de optielijst staat tot wel 23 inch lichtmetaal.

Een neus als een stormram en uitlaten als lopen van een kanoneerboot

De productie van de BMW XM begint eind dit jaar in Spartanburg, Verenigde Staten. Naar het precieze design van de auto blijft het nog even gissen, maar de Concept XM uit 2021 geeft je een goed idee. Wij zijn geen fan van de huidige designrichting van BMW. En het lijkt erop dat de XM - een model dat boven de BMW X7 komt te staan - er de ultieme uiting van wordt. De Concept XM heeft een neus als een stormram, twee duivelse 'hoorntjes' bovenaan de achterruit en uitlaten als de lopen van een kanoneerboot.