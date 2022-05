Prijzen Toyota Corolla Cross: 10.000 euro duurder dan gewone Corolla

De Corolla Cross heeft een primeur: het is de eerste Toyota met een hybride aandrijflijn van de vijfde generatie. De vorige keer, bij generatie vier, kreeg Toyota’s hybride paradepaardje – de Toyota Prius – die eer. De Prius is ondertussen zes jaar oud, dus er wordt ongetwijfeld nagedacht over een opvolger. Was de nieuwe aandrijflijn soms eerder klaar?

Hoe dan ook: de 2.0 High Power Hybrid is een potige aandrijflijn met 197 pk die de Corolla Cross in 8,1 seconden naar de 100 km/h versnelt. Tegelijkertijd is de hybridetechniek 40 procent lichter dan voorheen.



Prijzen Toyota Corolla Cross

De Corolla Cross lijkt zoveel duurder dan de gewone Corolla, omdat we appels met peren vergelijken. De goedkoopste hatchback is geen hybride en bovendien maar 116 pk sterk. Voor een krachtiger Corolla 2.0 Hybrid met 184 pk betaal je evengoed 35.450 euro. De C-HR kost als 184 pk sterke 2.0 Hybrid zelfs 37.995 euro. Dan is de basisprijs van de Corolla Cross zo gek nog niet.



De Toyota Corolla Cross is leverbaar in 4 uitvoeringen, allemaal 2.0 Hybrid met 197 pk:

Active – 36.995 euro

Dynamic – 39.495 euro

First Edition – 39.995 euro

Launch Edition – 42.995 euro

Wat krijg je voor 36.995 euro?

Voor 36.995 euro krijg je de Active-uitvoering met adaptieve cruise control, twee zone climate control en een 10,5-inch touchscreen met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Het instrumentarium is digitaal en de 17-inch wielen zijn lichtmetaal.

Moeten we bij een nieuwe Toyota nog vermelden dat je behalve adaptieve cruise control ook een uitgebreid pakket veiligheidssystemen én 10 jaar garantie krijgt, of weet iedereen dat ondertussen wel?

Je wil de First Edition van 39.995 euro

Voor 3000 euro meer, heb je de First Edition. Die combineert de stoere aankleding van de Dynamic-uitvoering (18 inch, led-dagrijverlichting, zwarte grille) met handige functies als een draadloze oplader voor je telefoon en stoelverwarming. Plus nog meer veiligheidssystemen.

De Corolla Cross staat in het najaar van 2022 bij de Toyota-dealer.