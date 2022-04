Chris Bangle, eat your heart out! De BMW 7-serie kan nóg controversiëler

Oké, laten we het over 'the elephant in the room' hebben, want daar kan niemand omheen: het uiterlijk van de nieuwe BMW 7-serie en BMW i7. De machine is op z'n zachtst gezegd pompeus: met een stompe neus, een kolossale nierengrille en dubbele koplampunits, met boven de dagrijverlichting en beneden de koplampen. Interessant is dat de onderste units vrij donker zijn, waardoor ze wegvallen op auto's met een zwarte, donkergrijze of donkerblauwe lak. Vind je de grille zoals-ie is niet opvallend genoeg, dan bestel je gewoon de led-omranding. Anders ziet 'het gepeupel' je 's nachts niet aankomen, natuurlijk.

Nieuwe BMW 7-serie nog langer dan vorige L-variant

Nou is het sowieso moeilijk om de 'Siebener' over het hoofd te zien, want BMW heeft er een lel van een auto van gemaakt. Er is nu geen onderscheid meer tussen een normale 7-serie en een verlengde L-variant. De nieuwe limousine is altijd 5,4 meter lang en daarmee dus ruim 10 centimeter langer dan de vorige L-versie én de huidige Audi A8 L en Mercedes S-klasse Lang. Op de achterste zitplaatsen zul je dus geen beenruimte tekort komen. Bagageruimte is er van 500 liter (BMW i7) tot 525 liter (plug-in hybride) tot 540 liter (benzine en diesel).

Interieur vol kitscherig 'kristal' en een heus bioscoopscherm

Subtiel is de kersverse BMW 7-serie ook in het interieur niet. Er is een overdaad aan kitscherig 'kristal' aangebracht, onder meer op de sierlijsten, op de keuzeknop van het iDrive-systeem en op de verstelling van de stoelen. Het grote infotainmentdisplay is bekend van de BMW iX. Achterin kunnen de passagiers een 31,3-inch scherm naar beneden laten zakken, waarop ze een film of televisieserie kunnen kijken. Net als in de bioscoop wordt dan het licht gedimd. Wat in het geval van de BMW ook betekent dat de ramen worden verduisterd.

Elektrische BMW i7 met 544 pk en 600 kilometer range

De elektrische BMW i7 komt in het vaarwater van de Mercedes EQS terecht. Hij haalt 544 pk uit twee elektromotoren, net als de EQS 580 4Matic, en heeft een 101,7 kWh-accupakket. Daarmee zou de stekker-7-serie een maximale actieradius van om en nabij de 600 kilometer moeten kunnen halen. Hij kan snelladen met 195 kW. De Mercedes gaat heel iets sneller (200 kW), maar heeft ook een grotere batterij (107,8 kWh). Op termijn komt er overigens ook een BMW i7 M70, met een vermogen van ruim 650 pk en 1000 Nm koppel.

Alleen 7-serie met diesel en plug-in hybridetechniek naar Europa

Pas volgend jaar brengt BMW de plug-in hybrideversies van de 7-serie naar Europa. De 750e xDrive heeft 490 pk en 700 Nm, de M760e xDrive maar liefst 571 pk en 800 Nm. Beide koppelen een zescilinder aan een elektromotor en een 18,7 kWh batterij. Wil je de elektrische actieradius uitproberen, dan kom je net geen 100 kilometer ver op stroom alleen. De enige andere motorversie van de 7-serie die in Europa geleverd gaat worden, is de 300 pk leverende 740d xDrive, met een turbodiesel en een mild-hybrid-systeem. De elektrische BMW i7 komt eind dit jaar in Nederland op de markt.