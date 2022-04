Er is één goede reden om geen Ferrari 296 GTB te willen: de 296 GTS

Onderhuids is de net onthulde Ferrari 296 GTS vrijwel identiek aan de 296 GTB. Dat betekent dat een centraal geplaatste drieliter V6 met twee turbo's nauw samenwerkt met een elektromotor. Die laatste voegt 167 pk toe aan de 663 pk sterke zescilinder, wat het gezamenlijk vermogen op 830 pk brengt.



Ferrari 296 GTS rijdt 25 km elektrisch



Hoe Ferrari het precies geflikt heeft, weten we niet, maar de relatief compacte V6 klinkt geweldig. Helaas zijn er tegenwoordig ook mensen die niks met verbrandingsmotoren hebben. Daarom: als je 's morgens vroeg vertrekt en je woke buren - die van de bakfiets - niet wilt wekken, kun je ervoor kiezen puur elektrisch te rijden. En dan maar hopen dat je oprijlaan niet té lang is, want het elektrische bereik van de Ferrari 296 GTS is maar 25 kilometer. Dat komt doordat de accu een schamele capaciteit van 7,4 kWh heeft. De topsnelheid in de elektrische modus is 135 km/h.

Dak splitst zich in tweeën



Tijdens die eerste elektrische kilometers mag je de retractable hard top van ons wel laten zitten. Maar zodra de V6 het voor het zeggen krijgt, móét het dakje eraf. Dat doe je met een druk op de knop en kost maar 14 tellen. Je hoeft er niet eens voor te stoppen. Tenzij je harder rijdt dan 45 km/h. Geinig: bij het neerklappen deelt de dakplaat zich in tweeën en vlijt-ie zich neer boven de motor. Vervolgens stijgt er achter je rug een glazen scherm op. Zo wordt de tocht voor de inzittenden in toom gehouden.

Formule 1-associaties



Vervolgens mag het gaspedaal naar de bodem, ijs en oom agent dienende. Tussen 7.00 en 19.00 uur betekent dat in elk geval 2,9 seconden lol, want langer dan dat kost het niet om de 100 km/h te bereiken. Als je de Ferrari 296 GTS bij onze oosterburen uitlaat, kun je proberen of hij de 0-200 inderdaad in de beloofde 7,6 tellen haalt. En als je dan toch bezig bent, test dan meteen de topsnelheid even. Volgens Ferrari is het pas bij 330 km/h Schluss.



Bij het bedienen van de equalizer die de soundtrack bepaalt, hebben Ferrari's geluidsmannen de treble-schuif flink hoog gezet. Met het stijgen van het toerental krijg je af en toe zelfs associaties met ouderwets jankende Formule 1-auto's. Met het dak eraf heb je gegarandeerd continu kippenvel - en dat is niet van de kou.



830 pk op de achterwielen



Dat de hybride-accu nogal klein is uitgevallen, heeft dus als nadeel dat je er slechts een klein stukkie elektrisch mee kunt rijden. Er is ook een voordeel: het gewicht blijft eveneens beperkt. De extra kilo's die de verstevigingen van de open carrosserie met zich meebrengen, heeft Ferrari beperkt door veel koolstofvezel toe te passen. De 296 GTS is maar zo'n 100 kg zwaarder dan zijn gesloten broer, wat het totaalgewicht (droog) op 1540 kilo brengt.



Zo komt de typische Ferrari-lichtvoetigheid niet in gevaar. Sterker nog: samen met de 296 GTB is de 296 GTS misschien wel de fijnst sturende Ferrari ooit. Het klinkt eng, 830 pk op alleen de achterwielen, maar een sperdifferentieel houdt het onderstel in toom en extra aerodynamische trucs zorgen voor extra downforce.



Prijzen Ferrari 296



Hoeveel de Ferrari 296 GTS in Nederland méér gaat kosten dan de 296 GTB (301.848 euro), is nog onduidelijk. Maar als we het prijsverschil tussen de Ferrari F8 Tributo (301.832 euro) en F8 Spider (329.346 euro) erbij nemen, verwachten we dat-ie aan de goede kant van de 330.000 euro blijft ... Als droom-miljonair zeggen wij: "Die meerprijs van 10 procent maakt in deze klasse niet uit en is geen reden om voor de dichte Ferrari 296 te kiezen!"