De McLaren F1 is een van de duurste auto's ter wereld. Iedere keer als er eentje opduikt op een veiling, betaalt een rijke fanaat er vele miljoenen euro's voor. Het non plus ultra van de McLaren F1-familie is echter de LM, waarvan er in 1995 zes werden gemaakt ter ere van McLarens Le Mans-overwinning. Eentje bleef in handen van de fabriek. Slechts vijf werden verkocht aan klanten. Drie naar verluidt aan de Sultan van Brunei.

McLaren F1 LM is een compromisloze raceauto

Qua uiterlijk lijkt de F1 LM op de F1 GTR-raceauto die tijdens de 24 uur van Le Mans het zwart-wit geblokt pakte. Hij heeft onder meer een andere voorspoiler, een vaste vleugel achterop en extra luchtsleuven boven de voorwielen. De meeste LM's zijn oranje als ode aan de racekleur van McLaren-oprichter Bruce McLaren. Ze zijn compromisloze auto's, met een 680 pk sterke race-V12 achterin, een knetterhard onderstel en een gestripte cabine.

Prototype van de McLaren F1 LM-contactsleutel

Er wordt nagenoeg nooit een McLaren F1 LM te koop aangeboden. En als dat wel gebeurt, dan is de vraagprijs enkele tientallen miljoenen. Dus moet je als F1 LM-liefhebber uitwijken naar de website Collecting Cars, waar dit sleuteltje wordt geveild. Het is een blanco sleuteltje, zoals je kunt zien, met de oranje letters LM erop. Inderdaad, dit is een sleuteltje voor een McLaren F1 LM. Het prototype, waarop de zes andere contactsleutels zijn gebaseerd.

Duizenden euro's voor een sleuteltje in een doosje

Je kunt er niks mee, natuurlijk, behalve in de kroeg aan je vrienden vertellen dat je de originele F1 LM-sleutel hebt. En dat is ook wat waard. Er zit een fraai koolstofvezel doosje om de sleutel heen, waarin je hem kan tentoonstellen in een vitrinekast. Je moet snel zijn om het kleinood te bemachtigen, want de veiling op Collecting Cars loopt vandaag al af. Op het moment van schrijven, is het hoogste bod 4000 dollar. Maar daar komt in de komende uren ongetwijfeld nog wat bij ...