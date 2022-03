Nieuwe Alpina B4 - De tijd dat je met een Alpina subtiel kon zijn, is voorbij

Een Alpina is een ingetogener, comfortabeler en vaak nóg sneller alternatief voor een BMW M. Typische stijlkenmerken van de Zuid-Duitse tuner/fabrikant zijn 20-spaaks wielen, de (optionele) striping over de flanken en een carrosserie in Alpina Grün of Blau. Als je de typeaanduiding achterop een Alpina weglaat, kun je hem vaak alleen herkennen aan de vier uitlaten en het lipje bovenop het kofferdeksel.

Alpina B4 staat op 20-inch Alpina Classic-wielen

Op basis van de nieuwe BMW 4-serie Gran Coupé is het echter erg lastig om een subtiele creatie te tekenen. Bij de auto op de foto worden de 'in your face'-nieren nog eens extra benadrukt door de chroomkleurige omranding. De Alpina B4 staat op een setje 20-inch Alpina Classic-wielen en heeft een andere onderstelafstemming dan de BMW 4-serie Gran Coupé of de M4. Hij moet de perfecte mix bieden tussen sportiviteit en comfort.

Sneller dan BMW M4 en BMW M4 Competition

Voorin ligt een 3,0-liter zes-in-lijn met twee turbo's met 495 pk. Daarmee zit de B4 precies tussen de BMW M4 (480 pk) en M4 Competition (510 pk) in. Zoals gebruikelijk bij een Alpina heeft hij meer koppel dan zijn M-tegenstrever: 730 Nm tegenover 550 en 650 Nm voor de M4 en M4 Competition. De B4 gaat in 3,7 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 301 km/h. Daarmee verslaat hij beide varianten van de M4.