Ook Peugeot gaat voor de bijl en komt met een coupé-suv: de Peugeot 408

Het is hieronder moeilijk te zien door alle zwart-witte camouflagefolie, maar dit is een Peugeot. Een coupé-suv op basis van de Peugeot 308, om precies te zijn. Hij gaat Peugeot 408 heten en wordt volgende maand onthuld.

Je doet als autofabrikant niet meer mee als je geen coupé-suv in je programma hebt. Dus is ook Peugeot overstag gegaan. Eind juni onthult het Franse merk de Peugeot 408: een coupé-suv die tussen de 308 en 3008 in komt te staan. Hij zou een stuk agressiever gestileerd zijn dan de 3008, al kun je dat op deze spionagefoto's natuurlijk niet zien.

Peugeot 408 met plug-in hybride-aandrijflijn

De 408 staat op hetzelfde EMP2-platform als de Peugeot 308, DS 4 en Opel Astra. Hij komt dus beschikbaar met een aantal plug-in hybride-aandrijflijnen. Overigens dachten we eerst dat het model 4008 gaat heten, want een suv, maar dat is dus - vreemd genoeg - niet het geval.