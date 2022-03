Dit is de spectaculaire Polestar O2! Tesla mag wel haast maken met die nieuwe Roadster

Polestar verrast met deze buitengewoon fraaie concept car. De Polestar O2 staat op hetzelfde platform van gelijmd aluminium als de toekomstige Polestar 5, die in 2024 op de markt komt. Qua ontwerp is hij duidelijk verwant aan het Precept-studiemodel, dat in 2020 debuteerde en een voorbode is van de Polestar 5.

Polestar O2 heeft eigen drone aan boord

Met de O2 wil Polestar laten zien dat zijn designtaal voor meerdere typen auto's gebruikt kan worden, zoals sportwagens. Zoals inmiddels gewoon begint te worden, is het interieur van de roadster opgetrokken uit gerecyclede materialen, zoals polyester. In de achterbank van de O2 is een autonome drone weggestopt. Die kan de auto volgen en filmen bij snelheden tot 90 km/h.

Polestar 3 komt dit jaar, in 2023 beurt aan 4

Over de aandrijflijn van de O2 vertelt Polestar niks. Het studiemodel is vooral een stijloefening. Polestar richt zich immers vooral op de drie modellen die eraan zitten te komen: dit jaar de Polestar 3, volgend jaar de 4 en in 2024 de 5. Die laatste is een sportief ogende sedan met Tesla Model S / Porsche Taycan-trekjes.

Volledig elektrische Volvo XC60-concurrent

De Polestar 4 is het equivalent van de Volvo XC40. De Polestar 3 kunnen we vergelijken met de Volvo XC60. Het model staat op een volledig nieuw platform, wordt in de Verenigde Staten gebouwd en zou een van de milieuvriendelijkste auto's ooit moeten zijn. Op termijn is verregaand autonoom rijden mogelijk, aldus Polestar, met behulp van een LiDAR-sensor in het dak.