Daar is-ie eindelijk! Maar is de Alfa Romeo Tonale op tijd om Alfa te redden?

Laten we vooropstellen: het is goed dat Alfa Romeo nu onder de vleugels van het Stellantis-concern valt. Want dat betekent dat er geld en commitment is om stappen te maken. En dat hebben de Italiaanse merken nodig. Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati: allemaal zijn ze zwaar verwaarloosd in de Fiat Chrysler-tijd.

Om het voorbeeld van Alfa Romeo te gebruiken. Wij kunnen ons meerdere presentaties uit de afgelopen tien jaar herinneren, waarin grootste plannen werden aangekondigd. Er zou een uitgebreid leveringsprogramma aan Alfa's komen, was steevast de boodschap, maar dat gebeurde nooit.

Sterker nog, er werden modellen geschrapt waarvoor geen opvolger klaarstond, zoals de Mito en Giulietta. En budget om bij te blijven in de technologierace waarin Audi, BMW en Mercedes zijn verwikkeld, was er ook niet. Zonder twijfel zijn de Alfa Romeo Giulia en Stelvio prima auto's, maar ze gaan respectievelijk al zeven en zes jaar mee.

Alfa Romeo Tonale debuteerde al in 2019 als conceptmodel

Dus komt de nieuwe Alfa Romeo Tonale als geroepen. In de zin dat we er al heel lang om roepen, want het eerste studiemodel werd al in 2019 onthuld. Tussentijds werd de productieversie van de Tonale ook nog door de nieuwe Alfa Romeo-baas teruggestuurd naar de tekentafel. Hij was niet tevreden met de hybride-aandrijflijn.

Hybride en plug-in hybride met maximaal 275 pk

Wanneer de Tonale op de markt komt, is hij er als 130 of 160 pk leverende hybride en als 275 pk sterke plug-in hybride. Er is ook een 1,6-liter turbodiesel met 130 pk en 320 Nm, maar het zal ons verbazen als die naar Nederland komt. De stekkerhybrideversie (0-100 km/h in 6,2 tellen) komt maximaal 60 kilometer ver op een volle batterijlading en heeft als enige vierwielaandrijving.

Sportieve suv met gewichtsverdeling van fifty-fifty

Alfa Romeo wil een uitgesproken sportieve suv neerzetten en heeft dus veel aandacht besteed aan de rijdynamiek. Volgens de fabrikant heeft de Tonale een perfecte gewichtsverdeling (50 procent vóór, 50 procent achter), de meest directe stuurinrichting in zijn klasse en een elektronische sperdifferentieel standaard op de hybride-Tonales.

Tonale is 15 centimeter korter dan de Alfa Romeo Stelvio

Het ontwerp van de Tonale kunnen we inmiddels dromen. Het blijft dicht bij dat van de conceptcar uit 2019 en is ook al te zien geweest op uitgelekte foto's. De nieuwste Alfa heeft uiteraard trekjes van de grotere Stelvio, maar gaat ook mee met de trend van de doorlopende lichtbalken over de achterzijde.

Over de Stelvio gesproken: de Tonale is zo'n 15 centimeter korter (4,53 meter), 6 centimeter smaller (1,84 meter) en 7 centimeter minder lager (1,60 meter). Kopers kunnen kiezen uit een flinke selectie lichtmetalen wielen voor hun nieuwe suv, in de maten 17, 18, 19 of 20 inch.

Dashboard is typisch Alfa Romeo met twee ronde 'klokken'

Het interieur van de Tonale is herkenbaar Alfa Romeo, met twee ronde 'klokken' voor de bestuurder (een 12,3 inch digitaal instrumentarium), ronde ventilatieopeningen en rood stiksel. Opvallend zijn de grote schakelflippers achter het compacte sportstuur. Het infotainmentscherm op de middenconsole is 10,25 inch groot.

Tonale met ingebouwde Amazon Alexa-functionaliteit

Verrassend is natuurlijk niet dat de Tonale over een hele reeks moderne elektronische systemen beschikt, zoals semi-autonome rijassistenten (Level 2), een ingebouwde Amazon Alexa-functionaliteit, een service waarbij je pakketjes kunt laten afleveren in je Alfa en nog veel meer.

Wat is er aan de hand met Non-Funglible Tokens (NFT's)?

Een beetje vraag is de toepassing van NFT's (Non-Fungible Tokens). Iedere Tonale krijgt een digitaal NFT-certificaat, waarmee de auto aan de eigenaar is gelinkt. Het certificaat houdt allerlei informatie uit de auto bij in de blockchain (Alfa Romeo zegt dat de info vertrouwelijk is) en kan worden overgedragen aan de volgende eigenaar, zodat die weet dat er goed met de suv is omgegaan.