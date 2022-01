Porsche Taycan staat in het Guiness World Records-boek ... met een vrij nutteloos kunstje

Het record van de Porsche Taycan Cross Turismo is trouwens wel érg specifiek. Hij staat nu in het Guiness World Records-boek als de elektrische auto die het grootste hoogteverschil heeft overbrugd: 4842,967 meter. De mannen achter het stuur begonnen diep onder de grond, in een grot, en reden 2250 kilometer in net geen 34 uur naar de top van de hoogste bergpas in de VS.

Porsche Taycan Cross Turismo begon op 540 meter onder zeeniveau

Death Valley - het laagste punt van Noord-Amerika - ligt op 86 meter onder zeeniveau. Wil je nóg lager, dan moet je de grond in. En dat deed Porsche dan ook. De Taycan Cross Turismo begon zijn recordpoging op een diepte van 540 meter onder zeeniveau in een nikkel- en kopermijn, de Eagle Mine in Michigan.

Na de rit naar boven door de mijn, was het aan drie rijdersteams om zo snel mogelijk door zes Amerikaanse staten naar de Pikes Peak in Colorado te rijden. Onderweg kregen ze te maken met zon, regen, sneeuw, ijs, vermoeidheid en het risico op files en / of wegafsluitingen. Gelukkig zat alles mee.

Met verzegelde hoogtemeter naar de top van de Pikes Peak

Om de recordpoging een officieel karakter te kunnen geven, was de Taycan Cross Turismo uitgerust met een gps-tracker en een analoge hoogtemeter, beide verzegeld. Op de top van de Pikes Peak gaf die laatste 4302 meter aan. De Porsche heeft dus 4842 meter hoogteverschil gerealiseerd in minder dan 33 uur.

Aan het einde van de recordpoging werd het echter toch spannend voor het Porsche-team. Het weer in de bergen is wispelturig en een flinke sneeuwstorm dreigde een rit naar het eindpunt onmogelijk te maken. Gelukkig werd het kort rustiger, waardoor de Taycan Cross Turismo nét 45 minuten had om naar de top te gaan.