Audi-namen zijn niet meer te volgen: Audi E-Tron wordt Q8 E-Tron

De Audi E-Tron is al vier jaar op de markt (waar blijft de tijd?) en krijgt binnenkort een facelift. Tegelijkertijd verandert Audi de naam van zijn elektrische suv naar Q8 E-Tron. Gewoon E-Tron kan niet meer nu er steeds meer Audi-modellen met een stekker komen (Q4 E-Tron, Q4 E-Tron Sportback, E-Tron GT, de aankomende Q6 E-Tron).

Mercedes loopt ook tegen naamproblemen aan

Tegen eenzelfde probleem loopt Mercedes aan met de EQC, die in de nabije toekomst EQC SUV genoemd gaat worden. Dit om hem te onderscheiden van de toekomstige elektrische C-klasse met de naam EQC. Elektrische alternatieven voor de E-klasse en S-klasse zijn er immers al: de EQE en EQS.

Audi E-Tron wordt gek genoeg Audi Q8 E-Tron

Afijn, de Audi E-Tron wordt dus de Q8 E-Tron, aldus de Duitse krant Automobilwoche. En dat is gek. Want qua afmetingen hoort het model helemaal niet in het segment van de Audi Q8 thuis. Die 'sportievere' Q7 is 5 meter lang en 2 meter breed. Een E-Tron is 10 centimeter korter en smaller. Audi Q6 E-Tron was een betere aanduiding geweest, maar ja ... dat model komt er ook nog aan.

Elektrische toevoegingen zullen vast verdwijnen

Het is lastig voor autofabrikanten om zich met de naamgeving aan te passen aan de toenemende elektrificering. Nu hebben alle stekkermodellen nog namen als E-Tron, EQ, i, Ioniq, EV enzovoort. Als over een paar jaar alle nieuwe auto's elektrisch zijn, is dat niet meer nodig, natuurlijk.

Audi gebruikt gek systeem met vermogensaanduidingen

De toepassing van hybridetechniek en volledig elektrische aandrijflijnen heeft ervoor gezorgd dat merken op zoek zijn gegaan naar nieuwe methoden om vermogensvarianten aan te duiden. Toevoegingen aan de modelnaam als 1.8, 2.0 en 3.0 (de inhoud van de motor) zeggen weinig meer. Daarom heeft Audi gekozen voor een onduidelijk systeem met dubbele cijfers: 35, 40, 45, et cetera.