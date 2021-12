Deze 5 functies van de Kia EV6 maken EV-rijders blij

Elektrische auto's zoals de Kia EV6 zijn net als 'gewone' auto's: je stapt in, je zet de automaat in 'D' en je rijdt weg. Dan komt er een moment dat je moet opladen. Door het stroomverbruik te weten en vervolgens ook te beïnvloeden, is het veel makkelijker om op te laden op de momenten dat het jou goed uitkomt. Daarbij helpen deze 5 functies.



1. Totale controle over remenergie terugwinnen

Met de flippers achter het stuur, kun je precies instellen hoe krachtig de EV6 afremt op de elektromotor als je het stroompedaal loslaat. Op de snelweg voelt stand 1 vertrouwd aan, dan rolt de elektrische Kia uit als een auto met verbrandingsmotor. In de stad wil je sneller en krachtiger tot stilstand komen en kies je stand 3. Je kunt zelfs de linker flipper ingedrukt houden om maximaal af te remmen en stroom terug te winnen. Wij moedigen keuzevrijheid aan!

Vanzelfsprekend heeft de EV6 ook one pedal driving, waarbij je de flippers negeert en met je rechtervoet het terugwinnen van remenergie regelt. Dit is écht one pedal driving, dus de auto komt ook helemaal tot stilstand.

2. Driver Only-knop voor energiezuinig verwarmen

Een van de best bewaarde geheimen van elektrische Kia- en Hyundai-modellen is de Driver Only-knop. Druk die knop in (bij de EV6 zit hij op het bedieningspaneel dat je kunt switchen) en alleen het deel van de cabine waar de bestuurder zit, wordt gekoeld of verwarmd. Een eenvoudige en slimme manier om stroom te besparen, zodat je verder komt op een volle accu.

“EV-rijders houden van getallen!”

3. Handig overzicht van energieverbruikers

Hoeveel stroom verbruikt de klimaatregeling? Veel elektrische auto's communiceren die informatie niet. Waarom niet? Misschien omdat ze de automobilist niet willen overladen met getallen. Maar EV-rijders houden juist van getallen, met de actieradius als allerbelangrijkste. De Kia EV6 geeft je een handig overzicht van het energieverbruik van de airco, de elektronica en de accuverzorging. Daar leer je van dat de airco op een koude dag 9 procent van de stroom verbruikt.

4. Airco uitschakelen levert je zoveel kilometer op

Inhakend op functie 3: de EV6 vertelt je niet alleen hoeveel stroom de airco verbruikt, maar ook hoeveel het rijbereik toeneemt als je de airco zou uitschakelen. Bijvoorbeeld 15 kilometer. Hopelijk hoef je nooit de keuze te maken tussen het warm hebben en je bestemming bereiken, maar als die dag komt, geeft de EV6 genoeg informatie om een afgewogen besluit te nemen. Al zit je natuurlijk altijd comfortabel want elke EV6 wordt standaard geleverd met stuur- en stoelverwarming. Die energiezuinige warmhouders zou elke EV moeten hebben!

5. Kia EV6: snelladen met 240 kW

De Kia EV6 is een van de snelst opladende elektrische auto's van dit moment. De batterij opladen van 10 tot 80 procent duurt ongeveer even lang als een toiletbezoek, een kopje koffie en drie appjes beantwoorden. Na 18 minuten draai je de snelweg weer op. Zijn concurrenten doen er een half uur of langer over, maar die laden dan ook maximaal met 125 tot 150 kW. De EV6 ondersteunt 240 kW! Moet je wel inpluggen bij de laadstations van 300 of 350 kW die Fastned en Ionity overal uit de grond stampen.