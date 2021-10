Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 43

+ Top - Eerste review Audi RS 3 - Een vieze, vuige alleskunner om van te houden

Eigenlijk mogen we de Audi RS 3 niet gaaf vinden. Hij is vies, vuig, onbeschoft, luid, en hij heeft - jammer genoeg - een wat twijfelachtig imago. En toch kunnen we niet anders dan van de hot hatchback / sportsedan houden. De nieuwe RS 3 is een charmeur met een onweerstaanbaar charisma.

+ Top - Deze klassieke Porsche gaat naar de Zuidpool! Zonder wielen ...

Kennelijk is ook voor auto's de pensioenleeftijd omhoog geschroefd, want deze 65 jaar oude Porsche 356 moet nog een tijdje doorwerken. Hij is door de Amerikaanse Renée Brinkerhoff de wereld over gereden en begint nu aan zijn grootste uitdaging: bijna 600 kilometer door Antarctica.



+ Top - Dit is hoe de Mercedes SL op alle vlakken met de tradities breekt

Van een Mercedes SL weten we wat we moeten verwachten. Sinds de jaren vijftig zijn er immers al zes generaties geweest. En toch verrast de zevende ons op meerdere vlakken. Dit is de eerste Mercedes SL die vier zitplaatsen heeft, met vierwielaandrijving leverbaar wordt en alleen als AMG in de showrooms staat.



+ Top - Zo maak je een tiny house van de 60-jarige Renault 4

De Renault 4 viert in 2021 zijn 60ste verjaardag. Vanwege dit jubileum gaf Renault ontwerper Matthieu Lehanneur de opdracht om de R4 opnieuw uit te vinden. Met dit rijdende tiny house als resultaat.



- Flop - Benzineprijs nu op 2,10 euro! In een maand 10 cent gestegen

De adviesprijs voor een liter benzine is opgelopen tot 2,10 euro, zo meldt UnitedConsumers. Dat betekent dat er in minder dan een maand 10 cent per liter is bijgekomen. Want begin oktober ging de adviesprijs nog voor het eerst in de geschiedenis door de grens van 2 euro per liter.



- Flop - Lamborghini Countach-ontwerper Marcello Gandini haat de nieuwe Countach!

Designlegende Marcello Gandini - die begin jaren zeventig de originele Lamborghini Countach ontwierp - heeft geen goed woord over voor de nieuwe Countach LPI 800-4. De 83-jarige Italiaan neemt in een persbericht nadrukkelijk afstand van de gelimiteerde Lamborghini. Hij heeft er niets mee te maken, schrijft hij, en hij wil er ook niets mee te maken hebben.