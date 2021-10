Elektrische Audi's al bijna net zo winstgevend als Audi's met verbrandingsmotor

Terwijl Toyota snottebellen zit te blazen in het pierenbadje van de elektrische auto-industrie, springt Audi samen met de andere merken van de Volkswagen-groep stoer in het diepe. Volkswagen heeft miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het MEB-platform en de batterijen, elektromotoren en software die daarbij horen. En dat geld moet terugverdiend worden …

Elektrische Audi's

In een interview met Reuters laat Markus Duesmann, de CEO van Audi, weten dat elektrische Audi's al bijna net zo winstgevend zijn als Audi's met een verbrandingsmotor. “Het punt waarop we net zoveel geld verdienen met elektrische auto's als met auto's met een verbrandingsmotor is nu, of ... volgend jaar, 2023. Ze zijn nu heel gelijk, de prijzen."

Toekomst elektrische auto

Het feit dat Audi goed verdient aan elektrische modellen zoals de Audi Q4 E-Tron en de Audi E-Tron GT is goed nieuws. Want de voor- en tegenstanders van elektrisch rijden strooien met zoveel feiten, meningen en broodjeaapverhalen, dat het lastig is om te weten wie nu gelijk heeft. Onze tip: volg het geld. En als Audi flink verdient aan de elektrische auto, zit de techniek op de goede weg.