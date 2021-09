Spectre is een James Bond-film, maar ook de nieuwe elektrische Rolls-Royce

Maar zoals dat gaat bij aankondigingen van Rolls-Royce, moet je je eerst door duizend woorden aan bloemrijk proza worstelen, voordat je bij het echte nieuws komt: er komt een elektrische Rolls, hij gaat Spectre heten, en hij is begonnen aan zijn testritten. Pas in het vierde kwartaal van 2023 komt het model op de markt.

Rolls-Royce Spectre geruisloos en schoon

Specs? Daar doet Rolls-Royce nog niet aan. We krijgen alleen te horen dat het Britse luxemerk, ondanks zijn kwistig gebruik van V12-motoren, uiteraard een diepe connectie heeft met elektrotechniek. Henry Royce was altijd al gefascineerd door elektrische apparaten, lezen we. Zijn eerste onderneming bouwde dynamo's, kraanmotoren en patenteerde bajonetfitting van de gloeilamp.

Partner Charles Rolls maakte reeds in 1900 kennis met de elektrische auto. "Geruisloos en schoon", vond hij. "Er is geen stank, geen vibratie en wanneer er vaste oplaadstations zouden zijn, is de bruikbaarheid ook geen probleem. Maar voor nu zie ik dat nog niet gebeuren." De man had helemaal gelijk.

Meer dan 2,5 miljoen testkilometers

Elektrische aandrijving past perfect bij Rolls-Royce, vindt ceo Torsten Müller-Ötvös natuurlijk. "Het is stil, verfijnd en er is direct maximaal koppel beschikbaar, dat overgaat in enorme kracht." Met de Spectre gaat Rolls-Royce echter niet over een nacht ijs. In de komende jaren zullen prototypes meer dan 2,5 miljoen kilometer rijden.