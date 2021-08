Brandgevaar! Opel Ampera-e moet terug naar de dealer en krijgt nieuwe batterij

In Nederland staan zo'n 3300 exemplaren van de Opel Ampera-e geregistreerd en die moeten allemaal terug naar de dealer. De elektrische hatchbacks krijgen uit voorzorg een nieuwe batterij omdat er een kans bestaat dat de huidige batterij spontaan in de fik vliegt.

Wereldwijde terugroepactie voor Chevrolet Bolt / Opel Ampera-e

De Opel Ampera-e is gebaseerd op de Chevrolet Bolt. En van dat model zijn in de Verenigde Staten al meerdere afgebrand. De boosdoener is de batterij, die door de Koreaanse fabrikant LG wordt gemaakt. Wereldwijd worden ongeveer 100.000 Chevrolets en Opels teruggeroepen. Voor de nieuwe accu hoeft de bezitter - die automatisch bericht krijgt - uiteraard niet te betalen.

Laad je Opel Ampera-e niet 's nachts op en zet hem niet binnen

Totdat de terugroepactie is uitgevoerd, komt Opel met een aantal adviezen. Eigenaren van een Ampera-e wordt aangeraden om hun auto niet 's nachts op te laden en niet in een garage of naast een gevel te zetten. Daarbij is het verstandig om de Opel niet volledig leeg te rijden (houd 110 kilometer over) en niet volledig op te laden (tot 90 procent).

Opel Ampera-e wordt sinds 2020 niet meer in Nederland geleverd

De Opel Ampera-e is in Nederland van 2017 tot en met 2020 verkocht. Hij heeft een 204 pk sterke elektromotor en een 60 kWh-batterij, waarmee hij op papier een actieradius van 380 kilometer haalt. De Ampera-e komt uit de tijd dat General Motors nog de scepter zwaaide bij Opel. Sindsdien is het Duitse merk overgenomen door het Franse concern Groupe PSA (Citroën, Peugeot).