Zeg achtervleugel, waar ga je met die nieuwe Corvette Z06 naartoe?

De nieuwe Chevrolet Corvette Z06 is door onze spionagefotograaf gespot op de Nürburgring. Want zelfs Amerikanen komen naar Duitsland om hun sportieve modellen fijn te slijpen op het heilige (en uitdagende) asfalt van de Nordschleife. En natuurlijk heeft de Z06 nog zwart-witte camouflage om zijn controversiële koets hangen (niet iedereen vindt de goedkoop ogende C8 een fraaie verschijning), maar we kunnen al wel zien wat hem onderscheidt van de reguliere Corvette.

Chevrolet Corvette Z06 2022 met radicaal andere koets

Zoals bij vorige generatie Z06 heeft ook deze vier uitlaten in het midden van de achterbumper zitten (bij de Corvette zitten er twee links en twee rechts). Verder zijn er allerlei aerodynamische verscherpingen toegepast: een diepere frontsplitter, allerlei randjes en vleugeltjes, bredere zijskirts en natuurlijk die uit de kluiten gewassen spoiler achterop. Opvallend zijn ook de inlaten op de flanken. Die hebben een andere vorm dan op de gewone Corvette en lijken groter te zijn.

Corvette Z06 krijgt waarschijnlijk V8 van Corvette-racewagen

De Chevrolet Corvette Z06 wordt in de herfst onthuld en komt later dit jaar al op de Amerikaanse markt. We gaan ervan uit dat hij een andere motor krijgt dan de Corvette. Geen 6,2-liter V8 met 497 pk dus, maar waarschijnlijk een 5,5-liter achtcilinder met meer dan 600 pk. De krachtbron is naar verluidt gebaseerd op de V8 van de Corvette C8.R-racewagen en haalt een maximaal toerental van 9000 tpm.