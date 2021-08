Honda probeert het nog één keer met de geflopte Honda NSX

De tweede generatie Honda NSX nam een lange aanloop. In 2007 bevestigde Honda dat er een productieversie zou komen van de Acura ASCC Concept. De sportwagen werd aangedreven door een V10, reed in 2008 al testrondjes op de Nordschleife, maar werd uiteindelijk geschrapt. Uit dat NSX-programma ontstond de Honda HSV-010 GT-racewagen, waarmee Honda van 2010 tot 2013 meedeed aan het Japanse Super GT-kampioenschap.

Honda NSX met 581 pk en drie elektromotoren

In 2012 onthulde Honda een prototype van de NSX op de autoshow van Detroit. Daarna zou het nog vier jaar (!) duren voordat de eerste exemplaren aan klanten werden uitgeleverd. Voor de aandrijving van de NSX zorgt een hybridesysteem, dat een 3,5-liter twinturbo V6 combineert met drie elektromotoren. Het gecombineerde vermogen en koppel is 581 pk en 645 Nm. De NSX haalt een topsnelheid van 309 km/h en sprint in 2,9 seconden naar 100 km/h.

Boven de 600 pk dankzij racetechnologie

Sinds vorig jaar is de Honda NSX al niet meer beschikbaar in Japan. Honda haalde zijn 'halo car' uit productie wegens de zwaar tegenvallende vraag. In 2022 is het definitief gedaan met de NSX. Er komen nog 350 speciale Type S-modellen, die dankzij een paar aanpassingen uit de Honda NSX GT3-racewagen nu 607 pk en 667 Nm leveren. Van de buitenkant is de Honda NSX Type S direct te herkennen, aan onder meer zijn gemenere grille en dikkere achterdiffuser.

Gave Rapid Downshift-functie van de automaat

Honda heeft echt werk gemaakt van de NSX Type S. Niet alleen de motor en het hybridesysteem zijn aangepakt, maar ook de schakeltijden van de negentraps automaat, de wielen en banden, en de spoorbreedtes voor en achter. Interessant is de nieuwe Rapid Downshift-functie van de versnellingsbak. Als je de linker schakelflipper iets langer ingedrukt houdt, schakelt de Honda NSX direct terug naar de laagst mogelijke versnelling.