Hallo, ik ben Albert. En ik ben een McLaren Speedtail

Maak kennis met Albert, een door McLaren Special Operations (MSO) ontworpen McLaren Speedtail. Hij is een beetje een gekke hommage, want hij is min of meer een hommage aan zichzelf. Albert was de naam van het eerste testprototype dat McLaren drie jaar geleden de weg op stuurde. De aanduiding komt oorspronkelijk van de McLaren F1, die werd ontwikkeling in een kantoor op Albert Drive in het Engelse Woking.

McLaren Speedtail-prototype met 720S-neus

Het Albert-prototype voor de McLaren Speedtail werd in 2018 gebruikt om de centrale zitpositie, de ergonomie van de cockpit en de werking van de zijcamera's te testen. De auto had nog de neus van een McLaren 720S en was 'vermomd' met een zwart-wit-grijze wrap met daarop allerlei luchtlijnen. Die uitdossing komt nu terug op deze unieke, door MSO ontwikkelde Speedtail. Al is het kleurenschema hier niet met folie aangebracht, maar echt gespoten.

Het spuiten van Albert duurde zes weken

Albert liep als een 'normale' McLaren Speedtail van de productielijn en bracht daarna twaalf weken bij MSO door. Het afplakken van de carrosserie duurde twee weken (er ging zo'n 2 kilometer aan flinterdunne maskeertape doorheen), het spuiten zelf zes weken. Daarna hadden ze bij McLaren nog vier weken nodig voor het laten drogen van de verf en het weer in elkaar zetten van de supersportwagen.

Speedtail is 1070 pk sterk en haalt 403 km/h

De 4,0-liter twinturbo V8 van de McLaren Speedtail wordt geholpen door een hybridesysteem en schopt het tot 1070 pk en 1150 Nm. Volgens McLaren gaat de nieuwste Super Series in minder dan 13 seconden van stilstand naar 300 km/h. De Speedtail haalt een topsnelheid van 403 km/h, waarmee hij niet sneller is dan de Bugatti Chiron, die bij 420 km/h in de elektronische begrenzer loopt.