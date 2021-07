De Renault 5 komt terug, schreven we eerder. Maar daarmee doelden we op de elektrische retro-hatchback van Renault zelf, niet op deze Legende Automobiles Turbo 3. Over welke van de twee we liever willen, hoeven we niet lang na te denken. Want wie is er niet verliefd op de veel te brede jaren tachtig-looks van de Renault 5 Turbo ...