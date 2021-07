Waarom de Kia e-Niro Edition beter werkt in de winter

Stoelverwarming en stuurverwarming zijn de twee opties waar je in de koude wintermaanden heel blij mee zult zijn. De derde optie is trouwens privacyglas. Niet alleen worden zo je achterwerk en vingers snel warm, je komt ook verder op een acculading stroom. Dan moet je wel zo stoer zijn om de verwarming uit te schakelen en lichaam te warmen via het stuur en de stoel. Deze methode kost minder stroom.

Kia e-Niro Edition: prijs en uitrusting

De Edition is gebaseerd op de DynamicLine, wat betekent dat de e-Niro op 17-inch lichtmetaal staat, een navigatiesysteem met een breedbeeldscherm van 10 inch heeft en over adaptieve cruise control beschikt. Een vrij complete auto dus.



De prijs van e-Niro Edition is hetzelfde als die van de DynamicLine: 37.995 euro voor de versie met 39,2 kWh en 40.995 euro voor die met 64 kWh. Just so you know: e-Niro’s met de grote batterij ondersteunen snelladen met 77 kW, de kleine batterij stopt bij 50 kW.



Het is sportief van Kia dat de private lease-prijs van 389 euro per maand geldt voor de e-Niro Edition met 64 kWh. Concurrenten als Hyundai en Nissan hangen hun scherpste prijskaartjes vaak aan de versie met het kleinste accupakket.