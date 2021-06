Met de Ferrari 296 GTB kun je volledig elektrisch naar de supermarkt en terug

De komst van de Ferrari 296 GTB is bijzonder. En een beetje vreemd ook. Want op het eerste gezicht lijkt er geen plaats voor de 296 GTB in het leveringsprogramma van Ferrari. Het Italiaanse sportwagenmerk heeft immers al de vergelijkbare F8 Tributo met 720 pk en de 1000 pk sterke SF90 Stradale (eveneens een plug-in hybride).

Ferrari 296 GTB is een V6-hybride met 830 pk

De Ferrari 296 GTB is er met een schoenlepel tussenin gepositioneerd. Zijn 2,9-liter twinturbo V6 en elektromotor leveren een totaalvermogen van 830 pk en 730 Nm koppel, waarvan 663 pk door de brandstofmotor wordt opgehoest. Daarmee gaat de 296 GTB in 2,9 seconden naar 100 km/h, 7,3 seconden naar 200 km/h en haalt hij uiteindelijk een top van ruim 330 km/h.

Elektrische actieradius van maximaal 25 kilometer

Het accupakket van de Ferrari 296 GTB is slechts 7,45 kWh groot, dus spreekt het voor zich dat je op stroom alleen niet ver komt: maximaal 25 kilometer. Als je wilt, kun je in elektromodus een topsnelheid van 135 km/h halen, maar als je dat doet, is de batterij waarschijnlijk al na enkele kilometers leeg.

Ferrari 296 GTB optioneel met Assetto Fiorano-pakket

Opvallend is dat de 296 GTB niet vierwielaangedreven is, zoals de SF90, maar dat hij zijn gecombineerde vermogen alleen aan de achterwielen afgeeft. Standaard is de nieuwe Ferrari uitgerust met een achttraps transmissie met dubbele koppeling. Een optie is het Assetto Fiorano-pakket, dat de auto een stijver onderstel geeft, lichter maakt en meer downforce laat genereren.

Wordt hij duurder of goedkoper dan de Ferrari F8 Tributo?

Hoe de 296 GTB qua prijs tegenover de F8 Tributo komt te staan, is nog niet bekend. Hij is krachtiger dan zijn stalgenoot, iets kleiner, en heeft door zijn plug-in hybride-techniek een lagere CO2-uitstoot. Dus dat zou kunnen betekenen dat hij door een lagere BPM onder de F8 Tributo terechtkomt. Maar goed, als dat gebeurt, gooit Ferrari de prijs voor belasting vast omhoog ...