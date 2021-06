Elektrische Volkswagen e-Up is terug van weggeweest, maar nog steeds te duur

Elektrische auto's zijn duur. Daar ontkomen we voorlopig niet aan. We weten het, we begrijpen het, maar we vinden het af en toe nog moeilijk te verkroppen. Een Volkswagen Up kocht je tien jaar geleden vanaf 8000 euro. Dan is de huidige vanafprijs van 16.900 euro al slikken, maar 25.850 euro voor een e-Up helemaal.

Volkswagen e-Up met 83 pk en 32,3 kWh

Volkswagen haalde zijn elektrische mini begin dit jaar uit het leveringsprogramma. Nu is hij weer terug, met dezelfde specs, dezelfde actieradius, maar met een iets hogere prijs. De Volkswagen e-Up is 83 pk sterk, heeft een 32,3 kWh-batterij en een WLTP-bereik van ruim 250 kilometer.

In een uur weer vol aan de snellader

Als je de Volkswagen e-Up thuis aan de wallbox legt, is zijn batterij na 5,5 uur weer vol. Kies je ervoor om hem aan een 40 kW CCS-gelijkstroomlader te hangen, dan zie je na ongeveer een uur het laadniveau van de auto op 80 procent staan.

Volkswagen e-Up in twee uitvoeringen

De Volkswagen e-Up is er in twee uitvoeringen: de 25.850 euro kostende basisversie en de E-Up Style voor 27.200 euro. Het grootste verschil tussen de twee is dat de Style hoogglans zwarte spiegelkappen, bumpers in carrosseriekleur, lichtmetalen wielen, getinte ruiten, sfeerverlichting en chroomaccenten in het interieur heeft.

