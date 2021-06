Elektrische BMW iX M60 is sneller dan zijn controversiële schaduw

De controversieel gestileerde elektrische BMW iX komt eind dit jaar op de Nederlandse markt. Veel mensen vinden de 'nieren' van de grote suv niet mooi, maar wat ons betreft is juist de achterkant van de suv een zwak punt. Het lijkt alsof de auto rondrijdt met een wat uitgezakt achterwerk. Kijk maar eens en profil naar de iX. En toch beginnen wij aan het design van de BMW te wennen.



BMW iX xDrive 40 en xDrive 50 met 4WD

De BMW iX is er in twee varianten, beide met twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. De BMW iX xDrive40 levert 300 pk, heeft een 70-kWh batterij en komt maximaal 400 kilometer ver op een volle lading. Snelladen gaat met maximaal 150 kW. De BMW iX xDrive50 is 500 pk sterk, heeft een 100-kWh batterij en zou meer dan 600 kilometer ver moeten kunnen komen. Het laadvermogen is 200 kW (ter vergelijking: een Porsche Taycan haalt maximaal 270 kW).

BMW iX M60 met meer dan 600 pk

Volgens jaar pas breidt BMW het leveringsprogramma van de iX uit met een sportieve topversie: de BMW iX M60. Hij is - uiteraard - vierwielaangedreven en haalt uit zijn elektromotoren een vermogen van meer dan 600 pk. Reken verder op een (nog) agressievere uitdossing, met dikke wielen, anders gestileerd bumperwerk en misschien een randje koolstofvezel hier en daar.

Elektrische BMW iX vanaf 86.972 euro

De BMW iX xDrive40 heeft een vanafprijs van 86.972 euro. Daarmee is hij een paar tientjes duurder dan de instapversie van de BMW X5, de plug-in hybride xDrive45e. Voor de BMW iX xDrive50 moet je minstens 105.472 euro neertellen. Wat buitenmaten betreft, komt de Audi E-Tron dicht bij de BMW iX in de buurt. Maar de prijslijst van die elektrische suv begint 'al' bij 67.705 euro voor de 71-kWh versie. De duurste Audi E-Tron - de S - zit op 105.545 euro.