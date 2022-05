Wat is een shooting brake? Het antwoord moeten we jullie schuldig blijven, want een echte definitie voor de term is er niet. Wij zouden zeggen: een shooting brake is een stationwagon, maar dan met drie deuren, zoals deze tien fantastische voorbeelden.



Aston Martin V8 Vantage Shooting Brake

Mooi? Nee, maar wel ontzettend bijzonder. De 600 pk sterke V8 Vantage Shooting Brake werd ontwikkeld en gebouwd door Roos Engineering. Daarbij kreeg het Zwitserse bedrijf de volledige medewerking van Aston Martin.

Bentley Continental Flying Star

De Flying Star is niet een product van Bentley zelf, maar van carrosseriebouwer Touring Superleggera (bekend van de prachtige Alfa Romeo Disco Volante). Ze namen geen Continental GT als basis, maar een GTC: een cabrioversie.

BMW Z3 M Coupé

De Z3 M Coupé - bijgenaamd: de clownsschoen - was een hobbyproject van een stel BMW-technici, die er in hun vrije tijd aan werkten. Toen ze hun model aan de hoge bazen in München voorstelden, zagen die er kennelijk wel wat in.



Ferrari 330 GT 2+2 Shooting Brake by Vignale

Is het heiligschennis als we schrijven dat we deze 330 GT 2+2 Shooting Brake ontzettend lelijk vinden? De groen met gele Ferrari is miljoenen waard en jarenlang in handen geweest van Jamiroqua-frontman Jay Kay.



Jensen GT

De shooting brake-variant van de Jensen Healy had waarschijnlijk veel succesvoller kunnen zijn dan uiteindelijk het geval was. De productie begon in 1975, maar Jensen ging een jaar later failliet. De GT-productieteller bleef steken op 511.

Lynx Eventer

De Lynx Eventer is minder zeldzaam dan je denkt. In de jaren tachtig transformeerde carrosseriebouwer Lynx maar liefst zevenenzestig exemplaren van de Jaguar XJS om tot een tweedeurs 'stationwagon'.



Porsche 944 DP Cargo

Van de Porsche 944 DP Cargo zijn naar verluidt zo'n tien stuks gebouwd, allemaal door het Duitse DP Motorsport. De firma bood in de 80s ook nog een 924 DP Cargo aan.

Reliant Scimitar GTE

Toen de Reliant Scimitar GTE op de markt kwam, stortte de vraag naar de Scimitar GT (een traditionele coupé) in. Prinses Anne - de zus van prins Charles - was enorm gecharmeerde van de GTE; ze had er liefst negen.



Toyota GT86 Shooting Brake

Geintje van de Toyota-ontwerpers in Australië. En hij is nog gebouwd ook. Het prototype van de GT86 Shooting Brake is volledig functioneel en werd door Toyota zelfs getest. Waren er misschien toch productieplannen?

Volvo 1800ES

De inspiratie voor de fraaie Volvo 480 en C30. Met de 1800ES probeerde Volvo de interesse in de verouderde 1800 op peil te houden. Uiteindelijk zijn er tussen 1971 en 1973 ruim 8000 geproduceerd.