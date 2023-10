Nog één keer genieten van Lotus in oude stijl

Er staat de komende tijd veel op stapel bij Lotus. Het van origine Britse sportwagenmerk is in Chinese handen gevallen en wordt volledig elektrisch. De loodzware Lotus Eletre is hier het eerste voorbeeld van. Nog één keer genieten we van de V6-benzinemotor van de Lotus Emira en de V8 van zijn legendarische voorganger, de Lotus Esprit.

We pakken de Lotus Emira die het hart het snelst laat kloppen, met de 400 pk supercharged V6 achterin in plaats van de nieuwe tweeliter viercilinder turbo. Die 3,5-liter benzinemotor is niet van Lotus zelf, maar van ... Toyota. Dat is geen schande, want Lotus heeft in het verleden wel vaker zijn motoren ingekocht bij grotere concerns. Andersom heeft menig autofabrikant in het verleden bij Lotus aangeklopt voor kennis en kunde bij de ontwikkeling of finetuning van een nieuw sportmodel of hele motorenreeks.

Als Lotus voldoende geld in kas had om zelf een motor te ontwikkelen, gaf het een demonstratie van ware mechanische kleinkunst. Zoals de in eigen beheer ontwikkelde V8 uit de Lotus Esprit. Van oorsprong was dit een racemotor die voor straatgebruik geschikt werd gemaakt. Met een inhoud van 3,5 liter waar dankzij de laaddruk van twee relatief kleine turbo's een vermogen uit werd gehaald van 354 pk. Om Lotus' V8 naar waarde te kunnen schatten: toen de Esprit V8 in 1996 werd onthuld, maakte hij van de bejubelde Ferrari F355 eenvoudig gehakt.

Tip De nieuwe Fiat 500 Ontdek de stad in stijl. Stap vanaf €359,- per maand in de 100% elektrische Fiat 500 en profiteer nog van €2950,- overheidssubsidie.

De Lotus Esprit V8 is na 27 jaar nog altijd een indrukwekkende auto. Wanneer je instapt, hoef je weinig toeschietelijkheid van 'm verwachten. Je moet maar zien hoe je je ledematen naar binnen buigt en vouwt. Wie langer is dan 1,80 meter zit met het hoofd schuin tegen het dakpaneel geklemd en met de knieën onder de stuurstengels vast. We draaien voorzichtig de contactsleutel om.

De V8 begroet je alsof je hem na een winnende match tegen het lijf loopt in de stamkroeg van de F-side, met een stevige klap op je schouder en een rauw klinkende kreet in je rechteroor waarvan je de inhoud niet kunt ontcijferen. Je hoeft het bier nog net niet uit je oor te vegen …

Hoe anders gedraagt de Lotus Emira zich. Natuurlijk: er drukken geen turbo's achter het motorvermogen, de V6 wordt immers kunstmatig beademd door een Edelbrock-compressor die rechtstreeks in verbinding staat met de krukas. De laaddruk is er meteen en komt dus nooit onverwacht. Dankzij de ploffende uitlaat en krijsende compressor blijkt de Toyota-motor toch ook zijn rafelranden te hebben.

De Emira is de eerste Lotus waar we gemakkelijk in kunnen stappen en voldoende ruimte hebben om goed en comfortabel te zitten. Een toegankelijke Lotus, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Een sportauto waarin iedereen gemakkelijk op pad kan gaan, ook de doelgroep die anders waarschijnlijk nooit de aanschaf van een Lotus zou overwegen.

Doen: het Cup-onderstel

Onze Lotus Emira is voorzien van het Cup-onderstel, met extra stevige schokdempers. Ja, op een slechte weg kan de rebound soms hard aankomen, maar ook in het dagelijkse verkeer hoef je niet te vrezen voor blauwe plekken of verschoven rugwervels. Het Cup-chassis voorkomt in elk geval dat de Emira vervalt in afstandelijkheid. Want daar schuilt het gevaar dat de auto op den duur als saai kan worden ervaren.

Enerverend rijplezier

Neem op de snelweg de eerste de beste afslag en vervolg je rit via secundaire wegen naar je bestemming. Dan komt de Lotus Emira echt tot leven. Zonder dat je met huid en haar zal worden verslonden, haal je daar het beste uit de motor en het onderstel. Het fysieke ongemak dat we kennen van andere Lotus-modellen hebben we in de Emira geen moment ervaren. Het enerverende rijplezier dat we van het Britse merk gewend zijn echter des te meer.

Lotus Emira het gewenste slotstuk?

Is de Emira voor de ware Lotus-liefhebber het gewenste slotstuk van een tijdperk? Jazeker, want de auto betrekt je via al je zintuigen bij de rijbeleving. De auto moet worden gezien als entree naar de premier league van de sportwagenmarkt. Net zoals de Esprit dat in zijn tijd was. Een auto in de geest van de klassieke Esprit V8, die met zijn voortreffelijke prestaties en rijeigenschappen gerekend mag worden tot de beste sportwagens van dit moment.

Met dank aan Witmer & Odijk.

Lees de volledige reportage van de Lotus Emira en Esprit in Auto Review 09/2023.