Vakantie test LMC Cruiser T732 G: zo comfortabel kan kamperen zijn!

En: gaat de vakantie die je hebt geboekt nog door? Opnieuw is het uitermate onzeker of we tijdens de zomervakantie Nederland wel mogen verlaten. Ontzettend vervelend als je al een resort, appartement of camping in het buitenland hebt besproken, natuurlijk! Maar als je nog niets hebt geboekt, dan is vakantie in eigen land beslist een goed idee. Zeker wanneer je ervoor kiest om met de camper erop uit te trekken. Dan ben je niet of nauwelijks gebonden aan vooraf geboekte campings. Het is een kwestie van spullen bijeen vergaren, instappen ... en de vakantie kan beginnen.

Vakantietest LMC Cruiser T732 G

Reizen met een camper is een uitermate ontspannen en comfortabel bezigheid, zo hebben wij tijdens een vakantietest ondervonden met de LMC Cruiser T732 G. Niet alleen onderweg heb je nauwelijks last van reisstress, maar vooral op je bestemming kun je nauwelijks een meer ontspannende accomodatie bedenken dan een camper. Als je op je bestemming bent aangekomen, dan zet je de camper neer en hoef je je alleen nog maar te bekommeren over het verfrissende drankje dat je uit de volle koelkast trekt. Geen gedoe meer met grondzeilen, tentstokken en luchtbedden, en geen ruzie met je lieftallige wederhelft over het kastje dat in de voortent net niet waterpas staat ... Je hoeft hooguit nog de luifel van de camper uit te draaien en je kampeermeubilair neer te zetten. Je hebt toch vakantie?

Riant de ruimte, desnoods voor 5 personen

Nu is de 7,55 meter lange LMC Cruiser T732 G - waarmee wij op wereldreis door Nederland zijn gegaan - natuurlijk een wel héél riante camper. Voor twee reizigers biedt de Cruiser volop leefruimte en comfort. Je zou gemakkelijk nog een derde persoon een slaapplaats kunnen aanbieden: kwestie van de zithoek ombouwen en er is een extra bed. LMC biedt de Cruiser T732 G zelfs aan met een optioneel vouwdak, waardoor plaats ontstaat voor nog twee slapers. Een ideale camper voor een vijfkoppig gezin.

Over het comfort onderweg hebben we in een eerder bericht al uitgebreid geschreven. Maar ook het comfort op de camping is weldadig. Wie vertelde je dat kamperen afzien is? Niet met de LMC Cruiser T732 G, want die is juist gebouwd om het de reiziger zo aangenaam mogelijk te maken. Dat begint al met de fijne stoelen in de cabine, die toegespitst zijn op het afleggen van grote afstanden. Na menig uurtje sturen, stap je nog steeds fris en wakker achter het stuur vandaan.

Uitgerust wakker worden

Kijk je naar de leefruimte in de half-integraal camper, dan kom je niet snel vierkante decimeters tekort. Overal en nergens vind je opberg- en kastruimte in de camper, waarin je je bagage eenvoudig kwijt kunt. En onderweg vliegt de boel niet door de hele camper heen, want elk kastje is eenvoudig af te sluiten door de knop op het deurtje in te drukken. Wel zo'n prettige gedachte, dat je 's avonds je tandenborstel niet tussen de tomaten hoeft te zoeken ...

Er is niet alleen heel veel plaats voor je reisbagage in de LMC Cruiser T732 G, je hoeft zelf ook niet te vrezen voor gebrek aan leefruimte. Zo is helemaal achter in de camper een riant bed gecreëerd, met comfortabele pocketveermatrassen van 2 meter lang. Je kunt ervoor kiezen om in de lengterichting van de camper te gaan liggen of in de breedte. De wekker kan uitblijven: zo kom je na afloop van de vakantie weer uitgerust thuis! Douche en toilet (met een extra gootsteen) zijn in afzonderlijke ondergebracht. Eveneens een comfortabel idee.

Gezellige zithoek

Het liefst zijn we op de camping de hele dag buiten, maar mocht het weer een dagje minder zonnig zijn, dan hoef je je in de LMC Cruiser T732 G niet opgesloten te voelen. Vlak achter de cabine is een riante zithoek gecreëerd, met zeer comfortabele banken. Je kunt de zetels voorin bovendien naar de zithoek toe draaien, wel zo gezellig bij een spelletje Ticket to Ride. Ach, een lange reis naar andere werelddelen komt er later wel weer eens van. Voorlopig ben je met de camper nog lang niet uitgereisd!