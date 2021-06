Vakantie test LMC Cruiser T732 G: met een camper op wereldreis in eigen land.

Gisteren lieten we je al kennismaken met de LMC Cruiser T732 G. Een luxe camper met een lengte van maar liefst 7,55 meter. Maar hij is niet alleen lang, ook zijn breedte van 2,32 meter en gewicht van ruim 3000 kilo zijn imposant. Om niet te zeggen intimiderend, als je niet gewend bent om je met zo'n groot voertuig in het drukke verkeer te begeven. Hoe rijdt zo'n grote camper als de LMC Cruiser T732 G eigenlijk?

De LMC Cruiser is groot, maar toch overzichtelijk

Je zit hoog in de cabine, dus het overzicht op het verkeer is uitstekend. Je beschikt over een twee gigantische buitenspiegels, met afzonderlijke groothoekreflectors, dus lukt het heel aardig om het verkeer naast de camper in de gaten te houden. In de achterkant van de LMC Cruiser T732 G zit geen ruit; met behulp van een tegen het dak geplaatste camera, kun je via het scherm van het navigatiesysteem heel goed in de gaten houden wat er zich achter het voertuig afspeelt. Veiligheid, voor zowel je zelf en je gezin als voor andere verkeersdeelnemers, staat op de eerste plaats.

Comfortabele zithouding

De LMC Cruiser T732 G heeft een automatische versnellingsbak met negen verzetten, die je het leven op de weg veraangenaamt. Je hoeft je immers niet meer te concentreren op het schakelwerk, dat is je uit handen genomen door de techniek. De bediening van de LMC Cruiser is heel eenvoudig. Alle knoppen zitten precies op de plaats in het dashboard waar je ze verwacht, terwijl je je hoofd koel kunt houden dankzij de efficiënte airco die de camper standaard aan boord heeft.

Het comfort voor de bestuurder en bijrijder wordt veraangenaamd door de prettige fauteuils, die een stevige vulling hebben en je fysiek een prettige ondersteuning geven. Je kunt het uren lang op deze stoelen uithouden, doordat je hoog en rechtop zit. Het comfort wordt nog verder vergroot door de extra, in hoogte verstelbare armleuningen. Een optimale zithouding achter het met luxe leer beklede, vlak geplaatste stuur is snel gevonden!

Vlotte prestaties

Met een motorvermogen van 140 pk en een maximum koppel van 350 Nm (vanaf slechts 1400 toeren per minuut) heeft de LMC Cruiser T732 G voldoende kracht om vlot met het verkeer mee te komen. Daardoor zit je het overige verkeer nooit in de weg. Bovendien lukt het om tragere voertuigen op de snelweg snel in te halen. Het voordeel van een camper ten opzichte van een caravan, is dat je je kunt houden aan de maximum snelheid voor personenauto's: 100 km/h overdag, desnoods tot 130 km/h 's avonds (waar dat is toegestaan).

De LMC Cruiser ligt erg stevig op de weg

Je bent snel gewend aan de afmetingen van de LMC Cruiser T732 G. Krappe rotondes en snelheidsbelemmerende versmallingen kun je het beste wat terughoudend nemen: er moet immers wel een camper van 7,75 meter lang en 2,32 meter breed de bocht om! Ook op de snelweg houd je links en rechts weinig ruimte over tot de wegbelijning, maar de camper ligt zeer stevig op de weg en heeft weinig last van zijwind. De bekrachtigde besturing reageert direct, zodat je snel kunt ingrijpen als de ruimte om je heen wat penibel wordt. En als je snel moet afremmen, kun je vertrouwen op krachtige schijfremmen rondom.

Formaat is geen belemmering

Je bent er al snel achter dat de LMC Cruiser T732 G haast net zo gemakkelijk rijdt als een normale personenauto, als je goed om je heen blijft kijken en zicht blijft houden op alles wat er om je heen gebeurt. Zelfs binnenstedelijk stuurwerk is al snel geen uitdaging meer. De hoogte van de camper is met 2,69 meter relatief beperkt, zodat smalle B-wegen met overhangend groen niet gauw leidt tot krakende takken of krassen op de glanzend witte camperopbouw. Wat dat betreft is de extra lengte van de LMC Cruiser T732 G ten opzichte van zijn halve meter kortere broertje beslist geen belemmering.