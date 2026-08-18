182.000 bestelwagen-rijders krijgen binnenkort slecht nieuws

Nieuws

Rijd je nog met een bestelwagen met emissieklasse 5? Dan begint de tijd te dringen. Vanaf 1 januari 2027 zijn deze bussen niet meer welkom in zero-emissiezones. Moet je nu direct overstappen op elektrisch, of zijn er andere mogelijkheden? Dit zijn de opties.

De overgangsregeling voor bestelwagens in zero-emissiezones wordt verder aangescherpt. Bestelbussen met emissieklasse 5 verliezen per 1 januari 2027 hun toegang tot deze zones. Volgens Op weg naar ZES gaat het om ongeveer 182.000 voertuigeigenaren die hiermee te maken kunnen krijgen. De RDW is gestart met het informeren van betrokken kentekenhouders.

Controleer daarom op tijd wat de regels voor jouw bestelwagen en werkgebied betekenen. Met een kentekencheck kun je zien tot wanneer jouw bedrijfswagen toegang heeft.

Welke opties heb je als je nu een Euro 5-bestelbus rijdt?

Een elektrische bestelwagen aanschaffen of leasen is een voor de hand liggende oplossing, maar niet altijd noodzakelijk. De beste keuze hangt af van hoe vaak je daadwerkelijk in een zero-emissiezone komt, welke afstanden je rijdt en hoe je wagenpark wordt ingezet.

Wie beschikt over rit- of track-and-tracedata kan die gegevens gebruiken om de impact van de zero-emissiezones inzichtelijk te maken. Misschien komt je bestelbus slechts incidenteel in een ZE-zone en is een andere oplossing goedkoper, zoals vervoer uitbesteden of voor specifieke ritten een uitstootvrije bestelwagen inzetten.

Ontheffing aanvragen: wanneer is dat mogelijk?

In bepaalde situaties kun je een ontheffing voor een zero-emissiezone aanvragen. Denk aan bedrijfseconomische omstandigheden, problemen met laden door netcongestie of voertuigen waarvoor nog geen passende uitstootvrije variant beschikbaar is. Welke ontheffingen er precies zijn, vind je op de aanvraagpagina van RDW.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990 Ontdek 'm nu

Is een van de ontheffingen van toepassing op jouw situatie, dan is het nu al mogelijk om er een aan te vragen voor een emissieklasse 5-bestelbus. Hoe eerder hoe beter: houd rekening met een lange aanvraagperiode. Hoef je slechts sporadisch in een ze-zone te zijn, dan kun je volgend jaar een dagontheffing aanvragen. Dit kan maximaal 12 keer per jaar.

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Veelgestelde vragen over Euro 5 en zero-emissiezones

Mag ik vanaf 1 januari 2027 nog met mijn Euro 5-bestelbus een zero-emissiezone in?

Nee, bestelwagens met emissieklasse 5 hebben vanaf 1 januari 2027 geen reguliere toegang meer tot Nederlandse zero-emissiezones. Controleer wel altijd de actuele regels en eventuele uitzonderingen die voor jouw situatie of voertuig kunnen gelden.

Hoe weet ik of mijn bestelwagen emissieklasse 5 heeft?

Je kunt de emissieklasse van je bestelwagen controleren via het kenteken en de voertuiggegevens. Het is verstandig dit op tijd te doen, zodat je weet of jouw bus vanaf 2027 wordt geraakt door de aangescherpte toegangsregels voor zero-emissiezones.

Moet ik mijn Euro 5-bestelbus vervangen door een elektrische bestelwagen?

Niet per se. Of overstappen op een elektrische bestelwagen de beste oplossing is, hangt af van jouw gebruik. Rijd je regelmatig in zero-emissiezones, dan kan een uitstootvrije bestelwagen logisch zijn. Kom je er slechts af en toe, dan zijn alternatieven mogelijk, zoals ritten anders plannen, een ander voertuig inzetten of vervoer uitbesteden.

Kan ik een ontheffing krijgen voor mijn Euro 5-bestelbus?

In bepaalde situaties is een ontheffing mogelijk. Er kunnen bijvoorbeeld uitzonderingen gelden vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, netcongestie of wanneer er geen geschikt uitstootvrij alternatief beschikbaar is. Een ontheffing is echter niet automatisch en er gelden voorwaarden en procedures. Ook een dagontheffing is 12 keer per jaar mogelijk.

Wanneer moet ik actie ondernemen?

Wacht niet tot eind 2026. Breng nu al in kaart waar en hoe vaak je bestelwagen in zero-emissiezones rijdt. Met rit- of track-and-tracedata kun je bepalen wat de gevolgen zijn en welke oplossing voor jouw bedrijf financieel en praktisch het beste past.