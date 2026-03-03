Wat is een skateboard platform bij elektrische bestelwagens?

Nieuws

De elektrificatie van lichte bedrijfswagens heeft niet alleen de aandrijflijn veranderd, maar ook de voertuigarchitectuur. Een veelgebruikte term daarbij is het zogenaamde skateboard platform. Wat betekent dat precies?

Wat is een skateboard platform?

Een skateboard platform is een speciaal voor elektrische voertuigen (EV’s) ontwikkeld chassis waarbij het accupakket in de voertuigbodem is geïntegreerd. De elektromotor(en), elektronica en wielophanging zijn compact rondom dit vlakke onderstel gepositioneerd.

Het geheel lijkt qua opbouw op een skateboard: een platte basis met op de hoeken de wielen. De carrosserie wordt vervolgens als het ware bovenop deze technische basis geplaatst. Zie bijvoorbeeld de schematische weergave boven dit artikel van drie toekomstige Mercedes-Benz modellen.

Waarom gebruiken fabrikanten dit bij elektrische bestelwagens?

Bij conventionele bestelwagens is het chassis ontworpen rond een verbrandingsmotor, versnellingsbak en aandrijflijn. Bij elektrische modellen vervallen veel van deze componenten. Dat biedt ontwerpvrijheid.

Fabrikanten passen skateboard-architecturen toe om:

meer laadvolume te creëren: zonder traditionele aandrijflijn ontstaat extra cabine- of laadvolume;

een lagere laadvloer te realiseren: doordat het accupakket in de bodem ligt, blijft de laadvloer relatief laag;

het zwaartepunt te verlagen: het lage zwaartepunt verbetert stabiliteit en rijcomfort, vooral bij belading;

eenvoudig verschillende carrosserievarianten op één basis te bouwen: ook wielbases en accucapaciteiten zijn gemakkelijk te variëren binnen hetzelfde platform.

Waarom kiezen fabrikanten voor deze architectuur?

Het skateboard platform is ontworpen voor elektrische aandrijving vanaf de basis. In tegenstelling tot elektrische modellen die zijn gebouwd op bestaande dieselmodellen (conversieplatforms) biedt deze zogenaamde ‘dedicated EV’-architectuur meer efficiëntie en dus ontwerpvrijheid wat technische en opbouwmogelijkheden betreft. Bovendien is het een plus voor de basisstructuur: die is veel stijver, ongeacht de opbouw.

En, niet geheel en al onbelangrijk voor fabrikanten: platformdeling maakt kostenreductie mogelijk. Eén technische basis kan immers worden gebruikt voor meerdere carrosserievarianten, van gesloten bestelwagen tot chassis-cabine.