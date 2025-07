Extra ruimte in je bedrijfsbus? Met deze oplossing heb je geen dure opbouw nodig

Nieuws

De keuze in bussenland is reuze. Van de meeste modellen zijn talloze versies leverbaar. Blijkbaar was dat nog niet genoeg voor Stellantis. Daarom heeft de fabrikant een bijzondere toevoeging ontwikkeld: de Cargo Box BEV. In de Italiaanse fabriek maakten wij er kennis mee. En daar bleef het niet bij.

Bussen en campers

De grootste bedrijfswagenfabriek in Europa is van Stellantis en ligt in het Italiaanse Atessa. Zij-aan-zij rollen hier de Fiat Ducato, Citroën Jumper, Opel Movano en Peugeot Boxer van de band. Voor Toyota wordt hier bovendien de Proace Max in elkaar gezet. Ook is het de thuisbasis voor zo'n beetje 75 procent van alle campers die er rondrijden: de chasis-cabineversie van de Fiat Ducato is de meest populaire camperbasis.

Cargo Box af-fabriek voor meer laadruimte

De fabriek kan meer dan 2.500 voertuigvarianten leveren dankzij 14 motoren, 4 transmissies, 8 carrosserievolumes en meer dan 300 opties. En toch is dat nog niet genoeg. Midden in een van de vijf productiehallen, zien we hoe een enorme, vierkante laadruimte op een chassis-cabine versie van de Fiat E-Ducato wordt bevestigd: de nieuwe Cargo Box.

Het is de jongste toevoeging aan het CustomFit-programma van de busjesfabrikant. Wie meer nodig heeft dan de standaard lengte- en hoogteversies, kan aankloppen voor de Cargo Box BEV. Moest je daarvoor eerder naar een carrosseriebedrijf, hier wordt de enorme box in de fabriek voor je klaargemaakt.

Flink sneller AC-laden

De box wordt op een elektrisch chassis-cabine platform van Ducato, Boxer, Movano of Jumper gemonteerd. Voorzien van de meest potente EV-aandrijving. Met een vermogen van 200 kW (270 pk), 410 Nm koppel en een accupakket van 110 kWh, biedt deze elektrische bestelwagen een actieradius tot 323 km. En omdat ze toch bezig zijn: de standaard AC-laadoptie is opgeschroefd van 11 naar 22 kW. Hierdoor wordt de laadtijd van de accu gehalveerd: van twaalf in slechts zes uur.

Specificaties Stellantis Cargo Box BEV

De Cargo Box basisversie staat op een L3-chassis en is wat inhoud betreft net iets ruimer dan de laadruimte van de grootste bussen uit de Stellantis-lijn, de L4H3:

Inhoud Cargo Box: 18,3 m3 / L4H3: 17 m3

Lengte CB: 4230 mm / L4H3: 4070 mm

Breedte CB 2032 mm / L4H3: 1870

Hoogte: 2150 mm / L4H3: 2172

Meer nodig? Kies dan voor de L4 chassis-cabine als onderbouw. Dan loopt de inhoud van de Cargo Box op tot 20,5 m³ en groeit de lengte naar 4.500 mm. Vullen maar.

Afwerken op klantenwens

Het CustomFit Center in Atessa speelt een sleutelrol in de voertuigconversie. Hier worden klantspecifieke aanpassingen direct in de fabriek uitgevoerd. Inrichting van de laadruimte, bedrijfskleuren, bestickering, accessoires: je bus wordt helemaal naar wens afgeleverd. Grote voordelen hiervan zijn tijdsbesparing, minder handelingen en meer zekerheid dat het ook goed zit. Inmiddels verlaat de helft van de bussen de fabriek via het CustomFit-programma.